Apple, Bir Sonraki iPhone İçin Geri Dönüşüm Peşinde!

Apple'ın gelecekte üreteceği iPhone'larda kullanacağı malzemeler, bugün kullandıklarından çok daha farklı olacak!

Apple, Geri Dönüşüm Peşinde!

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