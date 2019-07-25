Apple Bu Sene Üç iPhone Tanıtacak
Yeni bir rapor, bu sene üç yeni iPhone tanıtılacağını söylerken, USB-C'ye geçiş gibi bazı ipuçları da veriyor!
iPhone sızıntıları bu hızla devam ederse, eylülün başında yapılacak Apple tanıtımında öğreneceğimiz çok şey kalmayacak. 9to5Mac'ten gelen rapor, eğer doğruysa, bu sene üç yeni iPhone ile tanışacağımızı söylüyor.
Rapora göre Apple, USB Type-C'ye teslim olacak. Firma iPad Pro'larda Type-C bağlantısına geçtiğinden bu dedikodu doğru çıkabilir. Yeni iPhone 11 modellerinin yeni bir "Taptic Engine" ile geleceği iddia ediliyor. Bu teknoloji, şu anki 3D Touch'ın yerini alabilir ancak detayları hakkında henüz bir bilgi yok.
iPhone XS ve XS Max'in yerine geçecek cihazlarda üç arka kamera olacağı söyleniyor. Samsung, Huawei ve LG gibi üreticilerin modellerinde de gördüğümüz üçüncü kamera, geniş açılı fotoğraflarda kullanılacak. Lensler, yukarıdaki hayali çizimde olduğu gibi kare bir çıkıntı içerisinde yer alacak. Ön kameranın ise 120fps yavaş çekim yapabileceği iddia ediliyor.
Raporda bahsedilmeyen bir nokta, iPhone XR'nin yerine gelecek olan telefonun nasıl bir kamerayla geleceği. Bu model, muhtemelen ikinci bir kamerayla gelecek, ancak kamera çözünürlükleri konusunda bir şey söylemek şimdilik mümkün değil.
Yeni iPhone'ların eylülün başlarında, 9 Eylül veya 10 Eylül gibi bir tarihte tanıtılması bekleniyor.
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