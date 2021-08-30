Apple, "Ücretsiz" iPhone 12 Onarım Programını Başlattı! Ancak...

Apple, ses sorunları yaşayan iPhone 12 telefonlar için "ücretsiz" onarım programını başlattı.

  • Ercan Uğurlu
Apple,'dan "Ücretsiz" iPhone 12 Onarım Programı

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Apple, "Ücretsiz" iPhone 12 Onarım Programını Başlattı! Ancak...

 

 