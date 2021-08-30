Apple, "Ücretsiz" iPhone 12 Onarım Programını Başlattı! Ancak...

Son zamanlarda pek çok iPhone 12 sahibinin yaşadığı önemli bir sorunu Apple sonunda çözmeye karar veriyor. Özellikle iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde telefonla konuşma sırasında, karşı tarafın sesinin net şekilde ulaşmaması gibi sorunların baş göstermeye başlaması üzerine Apple, tamamen ücretsiz bir onarım programını başlatmış durumda.
Apple hazırladığı destek belgesinde, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazlarının çok küçük bir yüzdesinde ses alıcı modülünde bir arızanın yaşanabildiğini söyleyerek, bu sorundan muzdarip kullanıcıların "ücretsiz" onarım programından yararlanabilecekleri bilgisini iletiyor.
Apple'ın söylemine göre bu sorundan etkilenen cihazlar, Ekim 2020 ila Nisan 2021 arasında üretilmiş. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise bugüne kadar herhangi böylesi bir arıza yaşanmış değil. Bu nedenle programa dahil değiller. Yani şu an iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max telefonlarına sahip olan ve ses sorunu yaşayanlar varsa, bu programdan yararlanamayacaklar. Ücretsiz servis yalnızca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max modelleri için "ses alıcı modülü arızası" kapsamında geçerli. Eğer siz de böylesi bir sorundan muzdaripseniz, Apple Destek ile iletişime geçmeyi isteyebilirsiniz.
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