Asus ROG Maximus XIII Hero İncelemesi

Bir süredir sizlerle yavaş yavaş sizlerle yeni nesil masaüstü bilgisayar bileşenlerinin incelemelerini paylaşıyoruz. Intel Core i9-11900K işlemcinin gelmesiyle beraber elbette yeni nesil bir bilgisayar toplamak için gerekli son element de yerini buldu ve sistemi ayağa kaldırdık. Daha önce tüm detaylarıyla Intel Core i9-11900K incelemesini sizlerle paylaşmıştık. O incelememizde de değindiğimiz Asus ROG Maximus XIII Hero anakartı, daha detaylı olarak anlatacağımızın sözünü de vermiştik. Bu defa konumuz tamamen ROG Maximus XIII Hero olacak ve bu incelememizde de etraflıca bu anakartı tanıyacak, test sonuçlarına hep beraber bakacağız.
Evet, Asus'un yeni anakartı ROG Maximus XIII Hero ucuz bir kart değil. Baştan söylemek lazım. Şu an bu anakartı piyasada 5 bin TL dolaylarında bulabiliyorsunuz, fakat kartın yurt dışı fiyatı 499 Dolar seviyesinde. Ülkemiz için pek de ucuz bir kart olmayabilir, ancak sahip olduğu özelliklere baktığımızda bir bakıma fiyat etiketini hafiflettiğini söylemek mümkün. Zira kart üzerinde Wi-Fi 6, PCIe 4.0, tonlarca bağlantı noktası –ki bunlara 2 Thunderbolt da dahil- 4 adet M.2 SSD soketi ve daha fazlasına sahip. Sadece harika performans gösteren bir anakart değil, aynı zamanda hız aşırtma yapması da kolay. Ve pek tabii ki her iyi Asus anakart gibi bol miktarda RGB aydınlatma ile beraber gelmesi de cabası. Açıkçası detaylarla dolu dolu bir anakart olmuş. Bu incelememizde pek çok yönüyle değerlendireceğiz. O halde başlayalım.
ASUS ROG Maximus XIII Hero Tasarımı Nasıl?
ROG Maximus XIII Hero, gerçekten özel bir anakart. Daha kutudan çıkarttığınız an bunu hissettiren anakart, ATX form faktöründe bir yapıya sahip pek tabii ve biraz da ağırca bir model. Asus'un Z590 ürün grubunda çok sayıda model var ve eğer sıvı soğutmalı ve beyaz renkli kaplamalarıyla ROG Maximus XIII Extreme Glacial'ı saymazsak, Maximus XIII Hero'nun da oldukça şık bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Geniş soğutma bloklarıyla dikkat çeken kart, VRM ve yonga seti için büyükçe bir soğutma bloğuna yer veriyor. Öte yandan ısıyı kritik bileşenlerden uzak tutmak için M.2 yuvalarında da arka plaka bloklarına yer verilirken, işlemci güç besleme yuvalarına bile dikkatle baktığınızda, bunların da metal kaplamalı olarak yer aldığını görebiliyorsunuz.
Bu arada kartın kutu içeriğinde de aradığınız her şeyi bulabilmeniz mümkün. Etiketlerden SATA kablolarına, aydınlatma için RGB bağlantı kablolarından Wi-Fi antenine ve hatta güç kaynağı anakart konektör adaptörüne kadar her şey var. Ekran kartı tutacağına, braketine yer verilmiş olması da hayli sevindirici.
Kartın RGB desenleri de kasanın ışıklandırmasına destek verici şekilde. ROG gözü ve soğutma blokları üzerinde yer alan RGB ışıklandırma, Aura Sync yazılımı ile kolayca kontol edilebiliyor.
ASUS ROG Maximus XIII Hero Özellikleri Neler?
Elimizdeki kart Z590 yonga setine sahip işlemcileri destekliyor ve tabii ki bu kartın ana konusu 11. Nesil Intel Core işlemciler. Ancak 10. Nesil Intel Core işlemciler ve Pentium Gold ile Celeron desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.
LGA1200 soket yapısını benimseyen anakartın üzerinde 4 adet DDR4 RAM bloğunun totalde 128 GB'a kadar destek verdiğini görüyoruz. Hız aşırtma altında 5333 MHz'e kadar frekans desteği de sağlanıyor. Bellek yuvaları için ASUS OptiMem III desteği de işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır.
Yine bu anakartta M.2 bellekleri de 4'lenmiş. 4 adet M.2 yuvası var ve bunlar soğutma blokları altında yer alıyor. Bu anakartın güzel taraflarından biri, PCIe 4.0 desteğine sahip olması. Bu M.2 slotlarından 2'si PCIe 4.0'ı destekliyor. Elbette bundan yararlanabilmeniz için bu anakarta takacağınız işlemcinin de PCIe 4.0 desteğine sahip olması gerekmekte. Yine anakart üzerindeki ekran kartı yuvalarından 2'sinin PCIe 4.0 destekli olduğunu da söyleyelim.
Kartın bağlantı seçenekleri gerçekten göz doldurucu. İç yüzünde olduğu gibi arka bölümde de tam anlamıyla şenlik var. Burada 2 adet 2.5Gb Ethernet portunun yer aldığını görüyoruz. Wi-Fi tarafında da Wi-Fi 6E desteğine yer verilmiş durumda. Anakart Wi-Fi antenini de kutusunda getiriyor.
Arka bağlantılar arasında tam 6 adet USB 3.2 portu, 2 adet USB 2.0 portu yer alırken, ayrıca 2 adet USB Type-C bağlantısı da burada mevcut. Bu USB Type-C portları aynı zamanda Thunderbolt 4 desteği içeriyor. Bu bölümde ayrıca HDMI 2.0 ve ses girişlerini de görebiliyoruz.
ROG Maximus XIII Hero'nun BIOS'u da önceki nesil Z490 tabanlı anakartlarda bulunanlarla aynı görünüyor. Aynı tasarım çizgisi korunurken, ayarlanabilir tüm seçenekler de elimizin altında. Eğer BIOS konusunda daha fazla detay arıyorum diyorsanız Gelişmiş Mod sizleri bekliyor, aksi halde normal modda da basit seçenekleri kontrol edebiliyorsunuz. BIOS her zamanki gibi oldukça kullanıcı dostu olmuş.
Yazılım tarafında, Asus'un yine çeşitli işlevler için tasarladığı birkaç uygulamasına daha yer verdiği görüyoruz. Bunlardan biri RGB aydınlatma kontrolü sağlayan Asus Sync olurken, sistem izleme, hız aşırtma, ses ve daha fazlası yer alıyor. Bunlara bakmanızda fayda olacak. Dual Intelligent Processors 5, AI Suite ile kolay hız aşırtma kılavuzu, soğutma yöntemleri, Armoury Crate ve internet bağlantısını optimize eden GameFirst gibi yazılımlara göz atmanız önemli.
ASUS ROG Maximus XIII Hero Performansı Nasıl?
Biz bir süredir ASUS ROG Maximus XIII Hero'yu sistemimizde kullanıyoruz. Daha önce bu sistemde ekran kartı ve işlemci testlerini sizlerle paylaşmıştık. Bu defa ise hep beraber anakartın verilerine bakacağız, ancak oyun performansı konusunda pek tabii ki, önceki incelemelerimizdeki sonuçları da yine paylaşacağız.
Test sonuçlarına geçeceğiz, ancak önce ASUS ROG Maximus XIII Hero'ya yer verdiğimiz sistemimizi genel hatlarıyla yakından tanıyalım.
ASUS ROG Maximus XIII Hero Test Sistemi
- İşlemci: Intel Core i9-11900K
- İşlemci Fanı: XPG Levante 240
- Anakart: ASUS ROG Maximus XIII HERO
- Bellek: XPG Spectrix D50 3600 MHz 2x8 GB
- Depolama: XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
- Depolama: Samsung 970 EVO NVMe M.2 250 GB
- Depolama: HyperX Fury RGB SSD 240 GB
- Ekran Kartı: Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB / Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
- Güç Kaynağı: XPG PYLON
- Monitör: Asus ROG SWIFT PG259QN 360Hz
- Kasa: XPG Invader
- Klavye: Razer Huntsman V2 Analog
- Fare: Asus ROG Keris Wireless / Razer Viper 8K Hz
İşlemci: Intel Core i9-11900K
Evet, işlemcimiz Intel'in yeni platformu Core i9-11900K oluyor. Kısa bir süre önce detaylı incelemesini sizlerle zaten paylaşmıştık bu işlemcinin. Intel'in yeni tepe modeli olan Core i9-11900K, tek çekirdek skoruyla masaüstü işlemciler arasında şu an zirveye yerleşmiş durumda. Elbette eksikleri de var, onlardan da incelemede bahsetmiştik. Fakat özellikle oyun performansının iyi ölçüde olduğunu ve hız aşırtma noktasında elinizi zenginleştirdiğini söyleyelim.
RAM: Spectrix D50 3600
Bu sistemde bellek olarak da tercihimiz XPG'den yana oldu ve Spectrix D50 3600 MHz 2 adet 8 GB'tan oluşan 16 GB'lık kiti tercih ettik. Elbette kapasiteyi artırarak bellek bloklarını 4'lemeniz daha yüksek performans elde etmenizi sağlayacaktır.
Ekran Kartı: Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB / Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Bu sistemde şu ana kadar 2 ekran kartı incelemesinde bulunduk. Bunlardan biri GeForce RTX 3080 GamingPro OC ekran kartı oldu. Bir diğeri ise yakında incelemesini sizlerle paylayacağımız Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB'lık modeli. Her 2'si de gerçekten önemli kartlar olurken, RTX 3060 OC 12GB, yeni nesilde f/p tarafında önemli bir model. Dediğim gibi, onun da incelemesi gelecek.
CPU Soğutucusu: XPG Levante 240
Core i9-11900K'yı özellikle uzun oyun seanslarında ve eğer hava soğutmalı bir fan ile kullanmayı düşünüyorsanız o zaman yüksek sıcaklıklarla karşılaşmanıza sebep olabilir. O nedenle bu işlemciyi seçecekseniz, iyi bir fana ihtiyacınız olacak. Hava soğutma yerine, sıvı soğutmalı bir CPU soğutucusu tavsiye ederiz ki, biz de bu sistemde XPG Levante 240'ı kullandık. Hatta bunun 360 mm'lik 3 fanlı olanını alırsanız daha etkili bir soğutma sağlayabilirsiniz.
Güç kaynağı olarak da yine XPG Pylon'ı tercih ettik ve kasa olarak da elimizdeki XPG Invader'ı kullandık. Monitörümüz de Asus'un şu an "dünyanın en hızlı oyuncu monitörü" 360Hz'lik ROG SWIFT PG259QN modeli.
ASUS ROG Maximus XIII Hero Test Sistemi'ni hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
ASUS ROG Maximus XIII Hero Testleri ve Karşılaştırmaları
Evet, sistemimizi yakından tanıdık. Şimdi hız kaybetmeden testlere ve karşılaştırma tablolarına geçelim. Testlerde ROG Maximus XIII Hero'yu bu alandaki rakipleriyle karşı karşıya getirdik ve test sonuçlarına baktığımızda gerçekten de Asus'un bu yeni modeliyle hepsini domine ettiğini söyleyebiliriz.
Şimdi önce anakartın performans tablolarına bakalım, akabinde de üzerindeki işlemcinin ısı değerleri ile sistem güç tüketimini ve oyun sonuçlarını görelim.
ASUS ROG Maximus XIII Hero test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, Asus ROG Maximus XIII Hero pek çok yönüyle gerçekten başarılı bir anakart olmuş. Birinci sınıf parçalara sahip olan ve üst düzey görünümünden sağlam güç dağıtımına, 4 adet M.2 soketinden birinci sınıf ses çözümüne, PCIe 4.0 desteğinden Thunderbolt 4 destekli USB yuvalarına ve tüm bunlar neticesinde sağladığı performanstan çok yönlü kullanımına kadar pek çok artısı var.
Dediğimiz gibi LGA1200 soket yapısı ve Intel Z590 yonga seti sahibi olan bu anakart, 11'inci nesil Intel Core işlemciler için olduğu gibi, 10'uncu nesil Intel Core işlemciler için de destek veriyor. 90 Amper düzeyinde 14+2 faz güç beslemesi, ProCool II güç bağlantısı, geniş VRM soğutma blokları ve entegre alüminyum giriş çıkış koruması ile olduğu kadar, M.2 soğutma blokları ve malzeme kalitesiyle gerçekten de fazlasıyla güzel bir model olmuş.
Fiyatı ise başta da söylediğimiz gibi 5000 TL dolaylarında. Eğer Intel tabanlı iyi bir sistem toplayacaksanız rahatlıkla tavsiye edebiliriz.
CHIP Online Notu: %91
+ Yüksek kaliteli bileşenler
+ PCIe 4.0 desteği
+ Yüksek performans
+ 4 adet M.2 desteği
+ 10 USB port, 2 Thunderbolt 4
+ PCI-Express 4.0 desteği
+ Birinci sınıf ses çözümü
+ Çift 2.5 Gb Ethernet & Wi-Fi 6E
- Yüksek fiyat
Asus ROG Maximus XIII Hero Teknik Özellikleri
- Form Faktörü ATX
- İşlemci 11. Nesil / 10. Nesil Intel Core, Pentium Gold, Celeron
- Soket LGA1200
- Yonga Seti Intel Z590
- Bellek Kanalı 4 DDR4
- Bellek Boyutu (Maks.) 128 GB
- M.2 Slotu 4 adet
- SATA 6 adet (6Gb/s)
- Bağlantılar Thunderbolt 4 (2 adet), USB Type-C (2 adet), USB 3.2 (6 adet), USB 2.0 (2 adet), HDMI 2.0, Intel I225-V 2.5Gb Ethernet, ses girişleri
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