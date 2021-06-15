Asus ROG Maximus XIII Hero İncelemesi

Yeni sistem toplayacaklar ekran başına, bu inceleme sizin için geliyor! Intel'in yeni tepe model işlemcisi Core i9-11900K'yı Asus ROG Maximus XIII Hero anakartına taktık ve bu incelememizde Asus'un bu yeni anakartını tüm detaylarıyla değerlendirdik.

15 Haziran 2021 20:00

Ercan Uğurlu