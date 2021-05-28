Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC İncelemesi

Şu an kripto para madencilerinden fırsat kalmadığı için ekran kartı stokları erimiş durumda ve oyuncular istedikleri ekran kartını bulamıyorlar ne yazık ki. Olanlar da stok azlığından dolayı fahiş fiyatlara satılıyorlar. Şu an bulunmayan kartlardan biri de elimizdeki Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC modeli. Bu videomuzda RTX 3080 ekran kartı hakkındaki tüm soruların yanıtını vereceğiz, aklınızda bu kartla ilgili herhangi bir soru işareti kalmayacak ve böylece stok sorunu düzelir de kartların fiyatları da biraz normalleşirse alıp almama kararını daha net şekilde verebileceksiniz.
Şimdi hemen teknik tarafa geçmek istiyoruz ancak önce kartı çevre detaylarıyla tasarımıyla yakından tanıyarak söze başlamak adım adım gitmek anlamında en doğrusu olacak.
GeForce RTX 3080 Tasarımı Nasıl?
RTX 3080 Gaming Pro OC ekran kartı, kuşkusuz referans tasarım kadar kallavi bir kart. Anakart üzerinde çift slot kaplayan ekran kartı, 285 mm uzunluğuyla da bir hayli yer tutuyor. Bu boyutlara dikkat etmeniz önemli. Eğer kasanız bizim gibi kompakt ise, içeride birtakım yer değişikliği yapmanız gerekecek.
3 fanlı yapıda tasarlanan Palit GamingPro OC, fanları metal plaka arkasına almış. Ayrıca arka plaka da 3'üncü fandan daha iyi hava akışı sağlamak adına kenarından deliklerle bezenmiş. Kart, bir çift geleneksel 8 pinli PCIe güç girişi içeriyor. SLI desteğine baktığımızda ise bu bölümün kapalı olduğunu görüyoruz. RTX 3080, SLI desteğine sahip değil. SLI yapmak istiyorsanız RTX 3090'a bakmanız gerekecek.
Bağlantılara baktığımızda burada 1 adet HDMI 2.1 ve 3 adet DisplayPort 1.4a portunun bulunduğunu da görüyoruz.
Kartı kasanın içine montaj ederken, kutu içeriğinde güzel bir sürpriz göze çarpıyor. Ekran kartı için cetveli andıran bir braket yerleştirilmiş kutuya. Güzel bir detay. Bunu kullanarak da ekran kartını kasaya takabiliyorsunuz.
Evet, ekran kartımızı taktık ve sistemi çalıştırdık. GeForce RTX 3080 GamingPro OC'nin de RGB ışıklandırmalardan nasibini aldığını görüyoruz. Ekran kartının üzerindeki ışıklandırmalar göze hoş geliyor ve RGB ışıklandırmalı kasalara böylece ayak uyduruyor. Ama tabii ki bizim işimiz bununla değil. Şimdi kartı teknik tarafıyla daha yakından tanımaya başlayalım.
GeForce RTX 3080 Özellikleri Neler?
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC ekran kartı, NVIDIA'nın RTX 3080 referans tasarımına kıyasla hız aşırtmaya uğramış bir model. Ancak bu konuda çok fazla bir fark yaratmıyor demek doğru olacak, 2 kat arasındaki kozmetik fark daha büyük. Yani performans bakımından arada çok fark yok.
Peki, kartın teknik özellikleri neler? GeForce RTX 3080, NVIDIA'nın Ampere mimarisine dayanıyor ve GA102 GPU'sundan güç sağlıyor. Samsung'un NVIDIA için özel olarak tasarladığı yeni bir 8 nm silikon üretim süreci üzerine inşa edilen bu GPU'nun içinde tam 28.3 milyar transistör yer alıyor. Ayrıca 8704 CUDA çekirdeği, 272 tensör çekirdeği, 68 RT çekirdeği ve 96 ROP birimi de yer alıyor. Kart ayrıca, yeni nesil masaüstü platformları için kullanıma sunulan PCI-Express 4.0 desteğinden de yararlanıyor.
Standart saat hızı 1440 MHz olan ekran kartının tavan frekansı ise 1740 MHz. Taban frekansta referans tasarımla aynı frekans değerine sahip olan RTX 3080 GamingPro OC, artırılmış saat hızına ise sadece 30 MHz fark yaratıyor. Yani dediğimiz gibi referans tasarımdan çok yüksek bir fark yaratmıyor hız aşırtma noktasında.
Kart, 10 GB kapasiteli GDDR6X belleklerden güç sağlıyor ve 320-bit bellek veriyoluna sahip. Bu arada diğer önemli güncellemeler kartın Tensör ve RT çekirdeklerine ilişkin oluyor. RTX 3080'de 2. nesil ışın izleme çekirdekleri kullanılırken, tensör çekirdekleri de 3'üncü nesil olarak karşımıza çıkıyor. Tensör çekirdeklerinden ise, NVIDIA'nın bir diğer teknolojisi olan DLSS'te yararlanıyoruz.
Hemen her incelememizde DLSS'ten bahsediyorum, artık sanıyoruz ki bilmeyen kalmamıştır. Ancak yine de kısaca değinmek gerekirse, NVIDIA'nın geliştirdiği bir yapay zeka algoritması olan DLSS, tensör çekirdeklerini kullanarak oyunu daha düşük bir çözünürlükte hesaplıyor, ancak kullandığınız ekran çözünürlüğüne yükseltiyor. Böylece DLSS ile aradaki eksik pikseller yapay zeka algoritması ile hesaplanıyor ve siz herhangi bir oyunda olduğundan daha iyi bir görsellik sağlayabiliyorsunuz. Böylece kimi zaman FPS değeri olarak 2 kata performans artışı elde etmeniz mümkün. DLSS kalite modu ya da DLSS performans modunu kullanarak performans ve görsel kalite arasında da seçim yapabiliyorsunuz ki, mevzu bahis RTX 3080 olunca zaten ışın izleme açık ve kalite modundayken yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Öyle ki mesela Metro Exodus'ta RTX açıkken 4K çözünürlükte net 60 FPS performans alabiliyorsunuz RTX 3080 ile. Oyun performansına geleceğiz, ancak geçmeden önce birkaç tane daha NVIDIA teknolojisine de değinmek gerekli.
Yeni NVIDIA Teknolojileri Neler?
NVIDIA, son yıllarda önemli teknolojileri arka arkaya duyurdu. Bunlardan biri NVIDIA Reflex teknolojisi olurken, bu teknoloji, özellikle rekabetçi oyunlarda gecikmeyi optimize etmeye ve sistem gecikmesini dinamik olarak azaltmaya yarıyor. Böylece hızlı olmanız gereken rekabetçi oyunlarda daha yüksek verimlilik sağlayabiliyorsunuz.
Bir diğer önemli teknoloji ise yayıncılara özel. Herkesin güzel bir stüdyosu ya da iyi bir ortamı yok. Işığı bir şekilde ayarlasanız da yeşil perde ile her zaman istediğiniz gibi performans elde edemeyebiliyorsunuz. Bu noktada NVIDIA Broadcast yardıma koşuyor. NVIDIA Broadcast ile oyun yayınlarında, kendinizi oyunun köşesine dahil etmek için artık yeşil perde kullanmanıza bile gerek kalmıyor. Bu uygulama üzerinden ayarlama yaparak, arka planınızı bulanıklaştırabiliyor veya arkanıza tamamen sanal bir arka plan atayabiliyorsunuz. Bu oldukça pratik bir kullanım şekli. Öte yandan oyun yayıncılarının bir diğer kabusu da mikrofonun ses performansı oluyor. Burada da NVIDIA Broadcast'ten yararlanabiliyorsunuz. Yayın yaptığınız mikrofonun ses performansını artırabiliyor ve çevre gürültülerinin yayına gitmesini engelleyebiliyorsunuz.
Bu saydıklarımızın yanında daha pek çok yeni özellik geliyor ekran kartıyla birlikte, onları da kendiniz keşfedersiniz.
CHIP Test Sistemi
Evet, Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC'yi oldukça tanıdık. Şimdi yavaş yavaş testlere doğru geçelim, ancak elbette geçmeden önce biraz da ekran kartına yer verdiğimiz test sistemimizi tanıyalım.
- İşlemci: Intel Core i9-11900K
- İşlemci Fanı: XPG Levante 240
- Anakart: ASUS ROG Maximus XIII HERO
- Bellek: XPG Spectrix D50 3600 MHz 2x8 GB
- Depolama: XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
- Depolama: Samsung 970 EVO NVMe M.2 250 GB
- Depolama: HyperX Fury RGB SSD 240 GB
- Ekran Kartı: Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
- Güç Kaynağı: XPG PYLON
- Monitör: Asus ROG SWIFT PG259QN 360Hz
- Kasa: XPG Invader
- Klavye: Razer Huntsman V2 Analog
- Fare: Asus ROG Keris Wireless / Razer Viper 8K Hz
İşlemci: Intel Core i9-11900K
Evet, işlemcimiz Intel'in yeni platformu Core i9-11900K oluyor. Kısa bir süre önce detaylı incelemesini sizlerle zaten paylaşmıştık bu işlemcinin. Intel'in yeni tepe modeli olan Core i9-11900K, tek çekirdek skoruyla masaüstü işlemciler arasında şu an zirveye yerleşmiş durumda. Elbette eksikleri de var, onlardan da incelemede bahsetmiştik. Fakat özellikle oyun performansının iyi ölçüde olduğunu ve hız aşırtma noktasında elinizi zenginleştirdiğini söyleyelim.
Anakart: ASUS ROG Maximus XIII Hero
Sistemimizi ASUS ROG Maximus XIII Hero üzerine konumlandırdık. LGA1200 soket yapısı ve Intel Z590 yonga seti sahibi olan bu anakart, 11'inci nesil Intel Core işlemciler için olduğu gibi, 10'uncu nesil Intel Core işlemciler için de destek veriyor. 90 Amper düzeyinde 14+2 faz güç beslemesi, ProCool II güç bağlantısı, geniş VRM soğutma blokları ve entegre alüminyum giriş çıkış koruması ile olduğu kadar, M.2 soğutma blokları ve malzeme kalitesiyle gerçekten de fazlasıyla güzel bir model oluyor. İşlemcinin en önemli yeniliklerinden olan PCIe 4.0 desteğini de bulunduran kart, 802.11ax standardında dahili Wi-Fi 6 desteği ve çift Intel 2.5 Gb Ethernet portu bulundurmasıyla oldukça özel bir kart.
CPU Soğutucusu: XPG Levante 240
Intel Core i9-11900K, iyi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuyor, o nedenle sıvı soğutma tercih ettik. XPG Levante 240 bu noktada kafi. Ancak 360 mm'lik 3 fanlı olanı daha etkili bir soğutma sağlayacaktır.
RAM: Spectrix D50 3600
Bu sistemde bellek olarak da tercihimiz XPG'den yana oldu ve Spectrix D50 3600 MHz 2 adet 8 GB'tan oluşan 16 GB'lık kiti tercih ettik. Elbette kapasiteyi artırarak bellek bloklarını 4'lemeniz daha yüksek performans elde etmenizi sağlayacaktır.
Güç Kaynağı / Kasa: XPG Pylon / XPG Invader 8,08
Bir diğer bileşenimiz ise XPG Pylon güç kaynağı olurken, kasa olarak da elimizdeki XPG Invader'ı kullandık. Beyaz rengiyle her ne kadar güzel görünse de, aslında bu kasa elimizdeki sistem için sizin de görebileceğiniz gibi ideal değil. Zira ekran kartının geniş olması, soğutucuyu kasadaki boşluğa takmamıza mani olduğu için yukarı konumlandırdık, fakat burada da aslında RAM'lere erişimi engelliyor. Daha kompakt sistemler için uygun ölçüde bir kasa XPG Invider.
Monitör: ASUS ROG SWIFT PG259QN
Monitör olarak da ASUS'un dünyanın en hızlı oyuncu monitörü olan 360Hz'lik ROG SWIFT PG259QN modelini tercih ettik. Bu monitör Full HD çözünürlüğü destekliyor. Ekran kartının 2K ve 4K sonuçlarını ise farklı bir monitörde değerlendirdik.
CHIP Test Sistemi'ni hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
GeForce RTX 3080 Testleri ve Karşılaştırmaları
Evet, sistemimizi de yakından tanıdık. Şimdi hız kaybetmeden testlere ve karşılaştırma tablolarına geçelim.
Testlerde hem RTX 3080 ekran kartının performansını değerlendirdik hem de diğer ekran kartları ile karşılaştırdık. Hepsini tablolar halinde bulacaksınız. İlk olarak kartın güç tüketimi ve sıcaklık sonuçlarıyla başlayalım.
RTX 3080, minimum güç tüketiminde orta sıralara yerleşiyor. Sistem boştayken 10W güç çeken RTX 3080, tam yük altında çalıştığında ise 330W civarına ulaşarak liste başına yükseliyor. Bu anlamda bu ekran kartını, Core i9-11900K ile beraber çalıştırmayı düşünüyorsanız, iyi bir güç kaynağı almanız gerekiyor.
Sıcaklık noktasında ise nispeten serin çalışan bir kart oluyor RTX 3080. Minimum ısı değerinde 30 derecelerde seyreden ekran kartı, tam yük altında çalıştığında da ise listenin en serin çalışan ekran kartlarından biri konumunda. RX 5700 XT neredeyse 90 derecelere erişirken, RTX 3080, RTX 2080'lerden de serin çalışarak 70 derecelerde dolaşıyor.
GeForce RTX 3080 Testleri Oyun Testleri
Oyun tarafına baktığımızdaysa, RTX 3080'i elbette beklendiği gibi liste başında görüyoruz. Kullandığımız süre içinde pek çok oyunda değerlendirme fırsatımız oldu kartı. Oynadığımız oyunlar arasında Metro Exodus, Total War, GTA V, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed Odyssey oldu. Full HD, 2K ve 4K çözünürlüklerde RTX açık ve kapalı şekilde değerlendirdiğimiz kartı ayrıca sentetik testler olan FireStrike, TimeSpy ve Port Royal senaryolarında da koşturduk. Şimdi tüm bu sonuçları yine tablolar halinde bir arada görelim.
GeForce RTX 3080 test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, test sonuçlarını da gördük ve incelemenin sonuna geldik. Sonuç olarak kuşkusuz RTX 3080 çok başarılı bir kart olmuş. Eğer 4K çözünürlüğünde oyun oynamak gibi bir hedefiniz varsa, şu an piyasadaki hemen her oyunu 60 fps'te veya çok yakın bir değerde maksimum grafik detaylarıyla oynayabilirsiniz. Ufuktaki yeni oyunlarda da benzeri bir performans elde edeceğinizi düşünüyoruz. Öte yandan kartın diğer yetenekleri de önemli ve iş yapacaklar için de gayet ideal bir performans canavarı olduğunu söyleyebiliriz.
Sonuç olarak 10 serisi NVIDIA ekran kartlarından birine sahipseniz, Palit RTX 3080 GamingPro OC güzel bir güncelleme olacaktır. Ancak elbette piyasada bulabilirseniz. Şu an bu kart da diğer çok sayıda ekran kartı gibi piyasada ana mağazalarda yok. Bazı web kaynaklarında bulursanız da fiyatı 30 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. O anlamda beklemek en doğrusu olacak.
CHIP Online Notu: %92
+ RTX 2080/2080 Ti'ye göre büyük performans artışı
+ 60 FPS 4K oyun performansı
+ Sessiz ve etkili soğutma
+ 0dB fan özelliği
+ 2. nesil donanım hızlandırmalı ışın izleme
+ DLSS geliştirildi
+ PCI-Express 4.0
+ Yeni GeForce özellikleri
- Referans tasarıma kıyasla çok az hız aşırtma yapılmış
- Erişilmesi güç fiyatı
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC Teknik Özellikleri
- GPU GA102
- CUDA Çekirdeği 8704
- Tensör Çekirdeği 272
- RT Çekirdeği 68
- ROP 96
- Transistör 28.3 milyar
- Standart Saat Hızı 1440 MHz
- Artırılmış Saat Hızı 1740 MHz
- Bellek 10GB GDDR6X
- Bellek Arayüzü 320-bit
- Bağlantılar HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a (3 adet)
- Güç Bağlantısı 2x8 pin
- Boyutlar 285 x 112 mm
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