Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en fazla artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısının en fazla arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. İşte Bakan Koca'nın 28 Nisan 2021 açıklaması...
Vaka Sayısı En Fazla Artan ve Azalan İller
Koca, twitter'dan paylaştığı mesajda "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021
Vaka Sayısı En Fazla Artan İller
Bakan Koca'nın açıklamasına göre vaka sayısı en fazla artan iller sırasıyla şu şekilde;
- Zonguldak
- Gümüşhane
- Kırşehir
- Ağrı
- Giresun
- Karaman
- Erzurum
- Bolu
- Kars
- Hakkari
Vaka Sayısı En Fazla Azalan İller
Bakan Koca'nın açıklamasına göre vaka sayısının en fazla azaldığı iller şu şekilde;
- Yalova
- Kastamonu
- Çanakkal
- Samsun
- Yozgat
- Kırklareli
- Kilis
- Balıkesir
- Eskişehir
- Iğdır
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