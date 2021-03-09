Bilim İnsanları, Sadece Küçük Bir Böcek Boyutunda Drone Geliştirdi

Santimetrelerle ölçülen boyutlarda ve sadece yarım gram ağırlığında... Dünyanın en küçük drone'larına giden yolda dev bir adım daha atıldı.

09 Mart 2021 11:00

Levent Öztürk