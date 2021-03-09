Bilim İnsanları, Sadece Küçük Bir Böcek Boyutunda Drone Geliştirdi

Böcek benzeri drone'lar, gerçekliğe doğru bir adım daha attı. Harvard, MIT ve Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacıları, çok dar alanlarda manevra yapabilen ancak eğer bir şeyler ters giderse darbelere karşı da dayanabilen, böceklerden ilham alan, küçük drone'lar geliştirdiklerini duyurdu. Buradaki kilit nokta, aldığı darbelerden sonra sağlam kalmaya devam ederken drone'un kanatlarını çırpmaya devam edebilen bir tahrik sistemine geçişti.
Bu güne kadar bu kadar küçük boyutlara ulaşmak isteyen drone üreticilerinin küçük boyutlarda verimliliğini kaybeden motorlardan vazgeçerek piezoelektrik seramik tabanlı sert çalıştırıcıları kullanmaları gerekiyordu. Yeni drone'lar ise karbon nanotüplerle kaplı plastik silindirlerden oluşan yumuşak çalıştırıcıları (aktüatör) kullanıyor. Bu nanotüpler voltaj ile karşılaştıklarında sıkışık genişleyerek drone'un kanatlarını saniyede yaklaşık 500 defa çırpmasını sağlıyor.
Tahmin edebileceğini gibi bu birleşim oldukça etkili. Drone'lar "santimetre ölçeğinde" olmaları sayesinde küçük alanlara girebiliyor, keskin manevralar yapabiliyor (takla atmak da buna dahil) ve çarpışmalardan sorunsuz bir şekilde çıkabiliyor. Ağırlıkları ise yaklaşık 0,5 gram.
Tabii ki şu anda oldukça fazla sınırlama bulunuyor. Böcek benzeri drone'lar halen elektrik kaynaklarına bağlı durumdalar ve bu kadar küçük bir robota yükleyebileceğiniz "akıllı" özellikler sınırlı. Kısacası gerçek hayatta kullanım için hazır değiller. Ancak eğer bilim insanları bu sorunları çözebilirse, endüstriden tarıma pek çok farklı alanda pek çok farklı amaç için kullanılabilecekler.
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