Bilim İnsanları, Sadece Küçük Bir Böcek Boyutunda Drone Geliştirdi

Santimetrelerle ölçülen boyutlarda ve sadece yarım gram ağırlığında... Dünyanın en küçük drone'larına giden yolda dev bir adım daha atıldı.

  • Levent Öztürk
Araştırmacılar, böcek boyunda drone geliştirdi
Kevin Yufeng Chen/MIT

Böcek benzeri drone'lar, gerçekliğe doğru bir adım daha attı. Harvard, MIT ve Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacıları, çok dar alanlarda manevra yapabilen ancak eğer bir şeyler ters giderse darbelere karşı da dayanabilen, böceklerden ilham alan, küçük drone'lar geliştirdiklerini duyurdu. Buradaki kilit nokta, aldığı darbelerden sonra sağlam kalmaya devam ederken drone'un kanatlarını çırpmaya devam edebilen bir tahrik sistemine geçişti.

Bu güne kadar bu kadar küçük boyutlara ulaşmak isteyen drone üreticilerinin küçük boyutlarda verimliliğini kaybeden motorlardan vazgeçerek piezoelektrik seramik tabanlı sert çalıştırıcıları kullanmaları gerekiyordu. Yeni drone'lar ise karbon nanotüplerle kaplı plastik silindirlerden oluşan yumuşak çalıştırıcıları (aktüatör) kullanıyor. Bu nanotüpler voltaj ile karşılaştıklarında sıkışık genişleyerek drone'un kanatlarını saniyede yaklaşık 500 defa çırpmasını sağlıyor.

Insect-like robotsInsect-like robots
A team of researchers has developed a new generation of tiny, agile drones that look, act and maneuver like actual insects allowing them to operate in cramped spaces and withstand collisions. (Learn more:) Watch more videos from MIT: The Massachusetts Institute of Technology is an independent, coeducational, privately endowed university in Cambridge, Massachusetts. Our mission is to advance knowledge; to educate students in science, engineering, technology, humanities and social sciences; and to tackle the most pressing problems facing the world today. We are a community of hands-on problem-solvers in love with fundamental science and eager to make the world a better place. The MIT YouTube channel features videos about all types of MIT research, including the robot cheetah, LIGO, gravitational waves, mathematics, and bombardier beetles, as well as videos on origami, time capsules, and other aspects of life and culture on the MIT campus. Our goal is to open the doors of MIT and bring the Institute to the world through video.

Tahmin edebileceğini gibi bu birleşim oldukça etkili. Drone'lar "santimetre ölçeğinde" olmaları sayesinde küçük alanlara girebiliyor, keskin manevralar yapabiliyor (takla atmak da buna dahil) ve çarpışmalardan sorunsuz bir şekilde çıkabiliyor. Ağırlıkları ise yaklaşık 0,5 gram.

Tabii ki şu anda oldukça fazla sınırlama bulunuyor. Böcek benzeri drone'lar halen elektrik kaynaklarına bağlı durumdalar ve bu kadar küçük bir robota yükleyebileceğiniz "akıllı" özellikler sınırlı. Kısacası gerçek hayatta kullanım için hazır değiller. Ancak eğer bilim insanları bu sorunları çözebilirse, endüstriden tarıma pek çok farklı alanda pek çok farklı amaç için kullanılabilecekler.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik öğrenme ekranı!
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?

Günün En çok Okunanları
Apple'ın iCloud Konusunda Yaptığı Skandal Hata, Gündeme Oturdu
Land Rover, Defender 130 ile Daha Büyük Bir Defender Sunmaya Hazırlanıyor
Sony Xperia Amiral Gemisi Telefonların Tarihi: 2013'ten bugüne Xperia...
İşte Acer'ın Türkiye'deki 3:2 Görüntü Oranına Sahip İlk Dizüstü Bilgisayarı
Samsung, Galaxy A72 ile Galaxy A Serisinde Bir İlke İmza Atacak

 

 