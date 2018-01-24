Bill Gates'in En Büyük 10 Hatası!

Bilişim tarihine yön veren, Microsoft'un efsane patronu Bill Gates her zaman doğru yapmadı. İşte 10 büyük hatası...

Bill Gates'in en büyük 10 hatası!
Şimdi emekli ama bilişime yön verdi

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