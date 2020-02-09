Boeing 737 Max'ta Bir Yazılım Sorunu Daha!

Yaşanan ölümlü kazalar ve ortaya çıkan yazılımsal sorunlar sonrasında adeta istenmeyen uçak ilan edilen Boeing 737 Max'ta bir sorun daha çıktı!

  • Levent Öztürk
Boeing 737 Max'ta Bir Yazılım Sorunu Daha!

Bloomberg'in iddiasına göre Boeing, 737 Max uçağındaki bir başka yazılım açığını daha onarmak için çalışıyor. Bu açık, uçağın burnunu kaldırmaya veya alçaltmaya yardımcı olan "dengeleyici ayar sistemi"  için bir belirtici ışığı içeriyor. Söylenilene göre ışık yanlış zamanlarda yanıyordu. Boeing sorunu çözmeye odaklanmış durumda ve halen 737 Max'ın 2020'nin ortalarında uçuşa dönmeye hazır olmasını bekliyor.

Bu, 346 kişinin ölümü ile sonuçlanan 737 Max kazalarından bu yana bulunan ve bildirilen üçüncü yazılım açığı olarak karşımıza çıkıyor. Ölümlü kazalara neden olan ilk açığın bulunmasından aylar sonra Boeing uçuş kontrol bilgisayarlarının çalışmasını ve uçuşa hazır olduğunu doğrulamasını engelleyen bir başka problemle daha karşılaşmıştı.

Bloomberg'in söylediğine göre Federal Havacılık İdaresi (FAA) başkanı Steve Dickson, Londra'daki haber ajanslarına bir sertifika uçuşunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini ve FAA'nın bu son yazılım sorununu değerlendirdiğini söyledi. Ancak FAA onayı verilse bile 737 Max'ın hizmete dönmesi için daha uzun bir süre geçmesi gerekebilir. Bu arada Boeing ise 737 Max üretimini dondurmuş durumda.

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