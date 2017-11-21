Bu MacBook'ların Garanti Süresi Uzayacak!
Apple, MacBook ve MacBook Pro'larda uzun zamandır yaşanan sorun nedeniyle garanti süresini uzattığını duyurdu!
Apple, 2015'ten beri MacBook ve MacBook Pro laptop ekranlarındaki yansıtma-önleyici kaplamanın soyulmasıyla ilgili şikayetler alıyor. Görünüşe bakılırsa kusurlu kaplama hâlâ sorun olmaya devam ediyor, çünkü Apple, aldığı yeni kararla bazı ürünlerin ekran değişim süresini dört seneye uzattı.
Karar, Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan bir dosyada açıklandı ve bu dosya MacRumors tarafından da elde edildi. Yeni ücretsiz değişim garantisi 12-inç MacBook'ları ve 13-inç ile 15-inç MacBook Pro'ları kapsıyor, 2012'de satın alınan MacBook Pro'lar ise dahil değil.
Satın alma yıllarına ve garanti süresinin bitişine göre listelenen MacBook'lar şu şekilde:
- 2013
13-inç MacBook Pro: Temmuz 2018
15-inç MacBook Pro: Temmuz 2018
- 2014
13-inç MacBook Pro: Mart 2019
15-inç MacBook Pro: Mayıs 2019
- 2015
12-inç MacBook: Nisan 2020
13-inç MacBook Pro: Ekim 2020
15-inç MacBook Pro: Hâlâ satılıyor
- 2016
12-inç MacBook: Haziran 2021
13-inç MacBook Pro: Haziran 2021
15-inç MacBook Pro: Haziran 2021
- 2017
12-inç MacBook: Hâlâ satılıyor
13-inç MacBook Pro: Hâlâ satılıyor
15-inç MacBook Pro: Hâlâ satılıyor
H. Hüseyin Öztürk
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