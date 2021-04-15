Bu Telefonun Pili Bitmiyor! POCO M3 İncelemesi

Evet, bu bölümümüzde POCO M3'ü tüm detaylarıyla inceleyeceğiz, değerlendireceğiz ve fiyatına göre satın alınmalı mı alınmamalı mı sorusunun cevabını hep birlikte arayacağız.
POCO M3, giriş seviyesi akıllı telefonlardan biri, bunu baştan söyleyelim. Yani bu telefondan çok yüksek performans beklentiniz olmasın. Fakat bunun dışında günlük kullanımlar için gayet yeterli ve en önemlisi ise pil performansıyla beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. İsterseniz önce tasarımıyla başlayalım, sonrasında da yavaş yavaş incelemeyi derinleştirelim.
POCO M3 Tasarımı Nasıl?
POCO M3, güzel bir tasarıma sahip ve renk seçenekleriyle de dikkat çekici. Elimizde mavi renkli modeliyle bulunan telefonun özellikle sarı renkli olanının çok tatlı durduğunu da söylemek gerek. Eğer satın almaya karar verirseniz o renge de muhakkak bakın deriz.
Telefonun arka yüzeyi plastik yüzeyden oluşuyor, ancak burada kabartmalı, pütürlü bir yüzey kullanılmış. Böylece hem telefon elinizde kaymıyor, hem de hoş bir his sağlıyor. Bu arada telefonun ağırlığı 198 gram, fakat boyutuna göre oldukça hafif olduğunu söylemem lazım. Şöyle bir elinize aldığınızda bunu hissediyorsunuz.
POCO M3'ün elbette arka yüzünde en dikkat çekici yanını kamera alanı ve POCO logosunun bulunduğu bölge oluşturuyor. Böylece tasarımıyla diğer akıllı telefonlardan biraz farklı bir görünüme sahip olması telefonun öne çıkan yanlarından biri oluyor,
Parmak izi okuyucu, telefonun sağ tarafına güç butonuna atanmış. Ayrıca kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de bulunuyor.
Telefonun alt kenarına geldiğimizde burada USB-C portu ve hoparlör mazgalını görüyoruz. Bu arada POCO M3, stereo hoparlörlere sahip bir telefon. Alt kenardaki hoparlöre üst kenardaki ikinci hoparlör eşlik ediyor ve bu sınıftaki ender çift hoparlörlü telefonlardan biri oluyor. Bu da POCO M3'ün önemli artılarından biri.
Yine üst kenarda 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Kutu içeriğinden kulaklık çıkmıyor, ancak silikon kılıfı görmek sevindirici. Ayrıca ekrana uygulanmış bir koruma bandı da mevcut.
POCO M3, çift SIM kart destekli telefonlardan biri. Sol kenarda göreceğiniz çekmece içinde ayrı ayrı SIM kart slotlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca burada microSD kart için bir yuva da mevcut. Yani bu telefonla hafızayı artırabiliyorsunuz.
POCO M3 Ekran Özellikleri Neler?
Telefonun ön yüzünü çevirdiğimizde işler biraz daha standart hale geliyor. Telefonun ekranı 60Hz tazeleme hızına sahip 6.53 inç büyüklüğünde olurken, panel olarak IPS tercih edilmiş. Bunun anlamı renklerin doygun ve güzel görüntülendiği olurken, ekranın çözünürlüğünün yüksek olması ise sevindirici. Telefonda 1080x2340 piksel çözünürlük destekleniyor. Aralarda istisnalar olsa da çoğu markanın bu fiyat segmentinde HD+ ekran sunduğunu görüyoruz, bu anlamda bu özellik, POCO M3 için bir artı.
Ekranın genişliği, kenar çerçevelerinin ince tutulmuş olması, ekranda 19.5:9 en-boy oranının ortaya çıkmasını sağlamış. Böylece film izlerken veya oyun oynarken geniş bir ekran deneyimi sağlayabiliyor. Bu arada telefonun ekran korumasının da Gorilla Glass 3 olduğunu söyleyelim.
Ekranın parlaklığı konusunda ise sınıfın en parlak görüntüyü sunduğunu söylemek pek doğru olmayacak. Hatta yine Xiaomi'nin aynı fiyat çizgisindeki telefonu Redmi Note 9'un ekranı POCO M3'e göre daha parlak. Bu da POCO M3'ün ekranına doğrudan güneş altında baktığınızda ekranı görmekte güçlük çekeceğinizi gösteriyor doğrusu.
POCO M3 Yazılım Özellikleri Neler?
Evet, şimdi yavaş yavaş biraz daha detaylandırmaya başlayalım. POCO M3, Android 10 işletim sistemini kullanan bir telefon oluyor. Bu anlamda güncel modellerden biri. Kutudan çıkartıp güncellemeleri kontrol ettiğinizde de telefona yeni gelmiş bir güvenlik güncellemesinin olduğunu görüyorsunuz.
Telefon Xiaomi'nin MIUI 12 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Daha önceden bir Xiaomi telefon kullanmış olanlar arayüzüne zaten aşina olacaklar, ilk kez kullanacak olanlar ise çok sıkıntı yaşamadan alışacaklardır. Basit ve sade bir arayüz hazırlanmış.
Arayüzde aradığınız her şeyi aratarak veya menüler arasında dolaşarak bulabiliyorsunuz. Netflix, Facebook, WPS Office, Gmail ve Linkedin gibi uygulamaların önceden yüklü olarak geldiğini görebiliyorsunuz. Telefonun kapasitesi 128 GB, kutudan çıkarttığınızda 108 GB gibi bir alanın kullanılabilir durumda oluyor. Dediğim gibi microSD kart yolu ile hafızayı artırabilirsiniz.
POCO M3 Özellikleri Neler ve Performansı Nasıl?
Başta da söylediğimiz gibi POCO M3, performans canavarı bir telefon değil. Segmentine göre ise günlük kullanımda uygun modellerden biri oluyor. Fakat bunu biraz da fiyata bağlamak lazım, ondan da sonuç adımında bahsedeceğiz. Şimdi gelelim telefonun teknik tarafına.
POCO M3, bu fiyat bandında yaygın bir seçim olan Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden güç sağlıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli bir yapıda ve 4 adet çekirdek 2.0 GHz frekansında çalışırken, diğer 4 çekirdek ise 1.8 GHz frekansında verimlilik odaklı çalışıyor. Bu model 4 GB RAM kapasitesine sahip. Depolama alanı da söylediğimiz gibi 128 GB şeklinde.
Telefonda grafik işlemci tarafında Adreno 610 yer alıyor. Böylece POCO M3'ün oyunlar için de uygun bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi, POCO M3'ün işlemcisi ve teknik donanımı günlük kullanımlar için yeterli yapıda. Fakat telefon çok hızlı davranmıyor ve bunu arayüzde şöyle bir dolaştığınızda da fark edebiliyorsunuz. Özellikle aynı anda birden fazla uygulamayı açtığınızda bu ağırlığı hissediyorsunuz. Bunun için böyle durumlarda telefondaki Temizleyici ve Derin Temizlik uygulamalarını kullanarak RAM boşaltımı sağlayabilirsiniz. Bu tempo, giriş sevesinde bir model için uygun olarak değerlendirilebilir, ancak fiyatı da buna göre ise. Bundan zaten daha sonra daha detaylı bahsedeceğiz.
Test sonuçlarına baktığımızda da bunun karşılığını görüyoruz aslında. AnTuTu Benchmark'ta 178 bin 561 puan toplayan telefon, saf işlemci performansı odaklı GeekBench testinde de 317 puan tek çekirdek, 1401 puan çoklu çekirdek sonucu üretiyor.
Bu sonuçlar ışığında POCO M3'ü tabloya yerleştirdiğimizde, genel performans neticesinde yanında kendinden daha ucuz konumlu realme C3'ün biraz gerisinde durduğunu, fakat buna karşın kendinden daha pahalı olan OPPO A91'in de önünde durduğunu görüyoruz. Bu anlamda, dediğimiz gibi performans neticesinde segmentine uygun davrandığını söylemek mümkün.
GeekBench sonuçlarına baktığımızda da tek çekirdek skoruyla orta sıralarda bulunan telefon, çoklu çekirdek sonucunda ise biraz daha makul bir noktaya geliyor.
Açıkçası şu sıralar fiyat ve ürünler arasında tam bir karmaşa yaşanıyor. Bunu özellikle giriş ve orta segmentte görmek mümkün. Tabiri caizse tam bir cadı kazanı durumu mevcut şu an. Yani mesela realme 5i'yi 2100 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz, ancak OPPO A91 de 3200 TL civarı bir fiyatla mevcut. Yine listedeki Huawei P40 Lite E modeli de 2300 TL civarında bir fiyata bulunabiliyor. POCO M3 ise 2600 TL fiyatla satışta. Baktığınızda birbirine yakın telefonlar. Elbette özellikleri bazı noktalarda farklı olabiliyor. Fakat bu anlamda POCO M3'ün fiyatı biraz daha aşağı çekilir ve 2300 TL seviyesine indirilirse biraz daha rekabetçi olur diye düşünüyoruz.
Bu arada oyun performansına da değinmeden geçmeyelim. Telefonla rahat oyun oynayabiliyorsunuz. Call of Duty Mobile oynadığınızda yüksek grafik kalitesinde ve orta kare hızında performans almanız mümkün. Bu oyunda herhangi bir takılma ile karşılaşmadık. Ancak tabii ki daha yüksek grafik gerektiren oyunlarda çok da iddialı olmadığını söylemek gerek.
POCO M3 ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
POCO M3 Pil Ömrü Ne Kadar?
POCO M3'ün en iddialı olan yanı ise pil ömrü. Telefonda tam 6000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve bu bataryası ile tek şarjda uzun uzadıya çalışan bir akıllı telefon olmayı başarıyor POCO M3. Normal kullanımlarda sağladığı pil ömründen fazlasıyla memnun kaldığımızı söyleyelim. Çok yormadığınız günlük kullanımda 1,5 günü bu telefonla çok rahat çıkartabilir ve pil koruma modlarını da açarak 2'inci güne de ulaşabilirsiniz.
Genel kullanımın haricinde detaylara indiğimizde ise, kullandığımızda uyguladığımız testler arasında web dolaşımlarında yaklaşık olarak 21 saatlik pil ömrü sunan POCO M3, video oynatma aşamasında da çok rahat 19 saatlik performans alabiliyor. Bu anlamda düzenli kullanımda 2 günlük bir performans elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.
Eğer sadece uzun süre oyun oynamak için bir telefon arayışınız var ise, POCO M3 burada da bekleneni verebiliyor diyebiliriz. Telefon, 10 dakikalık oyun süresinde yüzde 3 oranında pil düşüşü görüyor, 30 dakika süre sonundaysa yüzde 10 pil kaybı yaşıyor. Elbette oyun oynarken normal kullanıma göre biraz daha fazla pil ömrü harcanıyor, ancak yine de telefonu şarj etmeden oldukça uzun bir süre oyun oynayabileceğiniz açık.
Bu arada telefonun kutusunda 22.5W'lık şarj aleti var. Bununla telefonu şarj ettiğinizde yarım saat içinde yaklaşık yüzde 28 doluluk oranına erişebiliyorsunuz. 1 saat süre içinde yüzde 54'ünü şarj edebiliyorsunuz. Ancak telefonun tam kapasite şarj olması 2.5 saati bulabiliyor.
POCO M3'te bir kablosuz şarj özelliği yok. Fakat ters kablolu şarj yapabiliyorsunuz. Yani bu telefonu bir powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Kablo ile bağlayacağınız diğer bir cihazı telefon üstünden şarj edebilirsiniz.
POCO M3 Kameraları Nasıl?
Gelelim kameralara. POCO M3'ün arkasındaki şık kamera alanı farklı görünüyor olsa da, aslında burada yer alan lensler oldukça standart. Telefonda 48 MP birincil kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörünün bulunduğu 3'lü kamera kurulumu mevcut. Özçekimler için ise ekranda damla çentik şeklinde yer alan 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.
Telefonun kamera uygulaması basit ve kullanımı kolay. Tüm ayarlar iyi şekilde düzenlenmiş ve her şeyi bir bakışta görebiliyorsunuz. Ancak 48 MP fotoğraf çekmek ve makro kamerayı kullanmak için arayüzde "Daha fazla" sekmesine tıklayarak bir alt menüye ulaşmanız gerekiyor.
Arayüzde hemen yukarıda AI modunun olduğunu göreceksiniz. Böylece fotoğraf çekimlerinizde yapay zekanın otomatik sahne tanıma özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca yine burada HDR'ı görmeniz de mümkün.
POCO M3 Nasıl Fotoğraf Çekiyor?
POCO M3, gün ışığında hem arka kamera hem ön kamera ile iyi fotoğraflar çekebileceğiniz bir telefon olacak. Gün ışığında oldukça canlı görünen, birçok ayrıntıyı da görebileceğiniz güzel fotoğraflara imza atan telefon, portre çekimlerinde de güzel kenar kesimleri ile beraber iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Benzer konu video aşamasında da geçerli. Full HD çözünürlükte çektiği videolar, bu sınıf için gayet uygun.
Ancak POCO M3, gece performansında pek iyi değil doğrusu. Düşük ışıkta yapacağınız fotoğraf çekimlerinde ve video kayıtlarında pek parlak başarı beklemeyin. Grenleri görebiliyorsunuz, çok karanlık ortamlarda ise zaten bu semgnetteki diğer pek çok telefon gibi pek güzel görüntü üretemiyor. Fakat çevrede biraz ışık varsa ve telefonun da gece modunu açarsanız, o zaman nispeten daha güzel sonuçlar alabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu arada gece modunda çekim yaptığınızda çekim hızı 4 saniye kadar sürebiliyor. Normal şartlarda da telefonda deklanşör gecikmesi olduğunu da not edelim.
Sonuç
Evet, geldik sonuca. Peki, POCO M3 satın alınır mı? Özellikle yüksek pil ömrü beklentisi olanlar, günlük kullanım için, telefonu çok yormayacak, yüksek performansa çok ihtiyaç duymayacak kişiler POCO M3'ten memnun kalabilirler. Fakat fiyatı biraz yüksek. Ancak açıkçası telefonun da bir suçu yok doğrusu. Bu telefon giriş seviyesi olarak tanıtıldı ve yakın zamanda satışa çıktı. Yurt dışı fiyatı 150 euro civarında. Yani aslında bakıldığında bu fiyata oldukça uygun bir seçenek. Fakat iş ülkemize geldiğinde biraz değişiyor. Artık giriş seviyesi telefonların fiyatı da ülkemizde yüksek kur ve vergiler neticesinde bir hayli yüksek kalıyor. POCO M3 de 2600 TL fiyatla şu an bulunabiliyor. Dediğimiz gibi eğer fiyatı 2300 TL bandına inerse, çevresindeki diğer modeller karşısında daha rekabetçi davranabilir. Ancak şu aşamada sizlere söyleyebileceğimiz bu fiyata farklı alternatiflerin de listeye eklenebileceği olacak.
CHIP Online Notu: %79
+ Stereo hoparlörler
+ Uzun pil ömrü
+ Hafif ve sağlam kasa
+ Gün ışığında kamera performansı
+ Silikon kılıf ve ekran koruyucu
+ Çift SIM ve microSD
+ Wi-Fi5, Bluetooth 5, FM Radyo
- Ekran parlaklığı pek yüksek değil
- Çoklu uygulama kullanımı
- Düşük ışık kamera performansı
- Çoklu uygulama kullanımı performansı
POCO M3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.53 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 610
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (256 GB)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 162 x 77 x 9.4 mm
- Ağırlık: 198 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın