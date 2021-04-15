Bu Telefonun Pili Bitmiyor! POCO M3 İncelemesi

Merak edilen akıllı telefonlardan biri olan POCO M3 satışa çıktı. Peki, POCO M3 özellikleri neler, kullanıcılara neler sunuyor ve bu fiyata satın alınır mı? İşte detaylı POCO M3 incelemesi!

15 Nisan 2021 20:00

Ercan Uğurlu