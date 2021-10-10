Buz Tabakaları Altında, 1.300 Yıllık "Kayak Takımı" Bulundu!

Norveç'te eriyen buz tabakaları içerisinde, çok iyi korunmuş "kayak takımı" bulundu!

  • Levent Öztürk
1300 yıllık "kayak takımı" bulundu...
Espen Finstad / secretsoftheice.com

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