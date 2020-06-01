Cep Telefonlarında Bir Devrin Sonu: İki Devin Büyük Ortaklığı Bitti

OnePlus geçtiğimiz birkaç yıldır, McLaren ile ortaklık kurarak cihazları için özel bir McLaren serisi üretmekteydi. 2018'de OnePlus 6T McLaren Edition ve 2019'da da OnePlus 7T Pro McLaren Edition sunulmuştu. CES 2020'de gösterilen OnePlus Concept One da iki firma arasındaki ortaklığın ürünüydü. Ancak bu ortaklık, görünüşe göre artık sona erdi. Bu da, bundan sonra özel McLaren sürümü OnePlus telefonlar görmeyeceğimiz anlamına geliyor.
Android Authority ile konuşan bir McLaren sözcüsü, iki firma arasındaki ortaklığın sonunu doğruladı. McLaren sözcüsü, OnePlus ile ortaklıklarının oldukça başarılı olduğunu ve planlanmış bitiş tarihinin kısa bir süre önce gerçekleştiğini söyledi. OnePlus'ın değerli bir ortak olduğu belirten sözcü, iki firmanın gelecekte de işbirliği yapması için kapıların açık olduğuna işaret etti.
OnePlus 6T McLaren Edition, hızlı 30W kablolu şarj ile gelen ilk OnePlus telefonuydu ve OnePlus 7T McLaren Edition da McLaren yarış araçlarının özel Papaya Turuncusu rengine sahipti. OnePlus Concept One'ın arka tarafında yer alan kamera için elektrokromik cam da McLaren tarafından sağlanmıştı.
OnePlus ve McLaren arasındaki ortaklığın sona ermiş olması ile beraber, bu yıl McLaren Sürümü bir OnePlus 8 veya 8T görmeyeceğimiz neredeyse kesinleşmiş oluyor. Ancak OnePlus'ın başka bir özel sürüm için farklı bir firma ile ortaklık kurması her zaman mümkün.
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