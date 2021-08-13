Çevresel Gürültü Her YIl 12 Bin Kişinin Ölümüne Sebep Oluyor!

Dünyada ve Türkiye'de büyük şehirlerde yaşayan insanlar her geçen gün daha uzun süreyle ve daha yüksek miktarda çevresel gürültüye maruz kalıyor. Avrupa Çevre Ajansı'na göre 100 milyon kişi sağlığa zarar veren gürültüye maruz kalırken, çevresel gürültü her yıl 12 bin kişinin erken ölümüne sebep oluyor.