CHIP Online Instagram ve IGTV'de!
CHIP Online olarak artık Instagram ve IGTV'de de varız! Peki, IGTV'de sizi neler bekliyor?
Instagram'ın yeni uygulaması IGTV kısa bir süre önce kullanıma sunuldu ve elbette biz de CHIP Online olarak bu yeni platformdaki yerimizi aldık. Bundan sonra her gün Instagram ve özellikle IGTV'de yine sizlere teknolojiyi ulaştırmaya devam edeceğiz.
Peki, IGTV'de bizi nasıl bulacaksınız ve sizlere neler sunacağız?
Instagram'da bizi bulmak için @chiponlinetr şeklinde aratmanız yeterli. IGTV kanalımız ise hemen orada sizleri bir ikon halinde bekliyor.
CHIP Online IGTV kanalımızda da hemen her tür teknoloji yayınımız sizlerle olacak. Bunlar arasında teknoloji dünyasından haberler, ürün incelemeleri, kutu açılışları, özel etkinlik ve lansmanlardan görüntüler ve elbette özel sürprizler de IGTV kanalımızda yer alacak.
IGTV'de görüşürüz ;) www.instagram.com/chiponlinetr
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