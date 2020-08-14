Çok nadir! İki başlı ölümcül Russell engerek yılanı Hindistan'da görüldü!

Nadir görülen ölümcül iki başlı Russell engerek yılanı Hindistan'da görüldü. Russell engereği Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biridir. İki başlı olması ise oldukça nadir olduğunu gösteriyor.