Çok nadir! İki başlı ölümcül Russell engerek yılanı Hindistan'da görüldü!

Geçtiğimiz hafta Hindistan Maharashtra'daki bir konutun dışında, iki başlı Russell engerek yılanı görüldü. Ölümcül yılanın yeri tespit edildikten sonra, bir tesise götürüldü.
İngiliz haber ajansı SWNS'in haberine göre, dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olmasına rağmen, iki başlı Russel engereği genetik anormalliği göz önüne alınırsa, vahşi doğada savunmasız kalabilir. Yaklaşık 2 cm uzunluğundaki her bir kafanın, avı nasıl yakalayıp yiyeceğine dair kendi fikri vardır.
Asya'daki En Tehlikeli Yılanlardan Biri
Michigan Üniversitesi'ne göre Russell engereği, Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biridir ve her yıl binlerce ölüm sebebidir. Bir kişi ısırıldıktan sonra ağrıdan kusmaya başlar. Baş dönmesinden böbrek yetmezliğine kadar pek çok semptom yaşar.
İki Başlı Yılanlar Vahşi Doğada Uzun Süre Yaşayamaz
National Geographic'e göre iki başlı yılanlar nadirdir ve genellikle vahşi doğada uzun süre yaşayamazlar. Nadir görülen bu genetik anormallik, yılanın avını yakalama yeteneğini engelleyebilir.
Kafalar Birbirini Yemeye Çalışabilir
Siyam ikizlerine benzer şekilde iki başlı yılanın gelişim gösterdiğini anlatan National Geographic "Yılanlar koklayarak avlanırlar, bir kafa diğerinin kafasında av kokusu alırsa saldırır ve diğer kafayı yutmaya çalışır." dedi.
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