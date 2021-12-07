Dev Site, Bazı Kullanıcılarını "Yanlışlıkla" Yasakladı!

Zaman zaman sosyal medya sitelerinden ve pek çok platformdan bazı kullanıcıların engellendiği haberleriyle karşılaşıyoruz. Hatta bu hafta Twitter'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Gelen yeni bilgilere göre bu platformlara eBay de katıldı.
The Verge tarafından hazırlanan rapora göre eBay, 3 Aralık'ta kullanıcılarının bir kısmını "yanlışlıkla" askıya aldı. Şirket, sorunun sebebini ve ne kadar kullanıcının bu durumdan etkilendiğini açıklamazken, yaptığı açıklamada hatayı düzelttiğini ve etkilenen kullanıcıları bu konudan haberdar ettiğini söyledi.
Konuyu resmi Twitter hesabından bir kullanıcının paylaşımını cevaplayarak veren eBay, görünüşe göre sorundan etkilenen her kullanıcısını da aynı şekilde bilgilendirmemiş. Sorunun kullanıcıları ne derece etkilediği ise şimdilik bilinmiyor.
@AskeBay @AskeBay @eBay have kindly sent me a dozen or so emails saying my account is suspended and to see the message why....surprisingly no message to say why.— Tony ???? (@tonyblakie) December 3, 2021
Now they've closed my account without any reason.
Now I'm waiting on phone trying to speak with someone...
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