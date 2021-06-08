Dijital tasarruf asistanı

Pandemiyle birlikte dönüşen yaşamlarımızda, finansal alışkanlıklarımızda değişti. Dışarıda harcanamayan miktarla online alışverişe yöneldi, evde kalınan süreler uzadığı için faturalar yükseldi. Alışık olmadığımız bu durumlarda birçok birey parasını yönetemediği için zorlanmaya devam ediyor.
Moneye uygulaması, kullanıcılarına akıllı harcama, birikim yapma konularında yardımcı olan, onlara yepyeni sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandırmayı amaçlayan bir asistan. Kullanıcısının hep yanında olan, ona hedefini hatırlatan ve hedefi için gereksiz harcamalardan, yani zaaflardan tasarruf ettiren bir yol arkadaşı diyebiliriz.
Moneye hakkında ayrıntılı bilgilere https://moneye.co/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Moneye nasıl doğdu?
Benzerlerinden farklı olarak; Moneye kullanıcılarına psikografik, demografik ve finansal açıdan kişiselleştirilmiş, bilinçlendirici ve oyunlaştırılmış bir sohbet deneyimi sunuyor. Tasarrufun öneminin daha da çok anlaşıldığı bu dönemde, harcamaları kontrol altına almak ve parayı doğru yönetmek için bireylere rehberlik eden, güncel kayıtlı kullanıcı sayısı 50 binden fazla olan Moneye'in kurucusu Özlem Denizmen ile bir röportaj gerçekleştirdik.
CHIP Online: Moneye nasıl ortaya çıktı?
Özlem Denizmen: 20 sene önce Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den mezun olurken kendime bir söz vermiştim ''Bir gün bir teknoloji şirketi kuracağım'' diye.
8 sene önce Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Lider seçildiğimde ise, 'Herkesin erişebileceği ve insanların para ile olan ilişkisini değiştirecek bir ürüne ihtiyaç var ve bu ürün fintech alanında olmalı.' kararı aldım.
4 sene önce bu ürünün hayatında finansal değişim sağlamak isteyen herkesi hedeflemesi gerektiğine inandım. Konunun dünyada önde gelen uzmanları ile tartıştım, yazdım, çizdim ve şu anda Silikon Vadisi'nde dahi yeni yeni atakta olan bir alan seçtim ve tasarruf davranışına odaklanmaya karar verdim.
CHIP Online: Moneye'nin kullanıcı deneyimi noktasındaki ana vaatleri nelerdir?
Özlem Denizmen: Moneye, bireysel finansal yönetimde kullanıcılarının farkındalıklarını, finansal okuryazarlıklarını bu konulardaki motivasyonlarını artırmak ve kendilerini daha iyi, daha özgür hissetmelerine yardımcı olmak; bu anlamda hayatlarına dokunmayı hedefliyor. Moneye'nin amacı, tüketimi veya alışverişi kısmak, azaltmak değil; paranın akıllıca, kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlamak ki bireyler finansal anlamda kendilerini daha iyi hissettikleri bir hayat devam ettirebilsinler.
CHIP Online: Sizi diğer uygulamalar ve mobil bankacılık hizmetlerinden ayrıştıran ana nokta nedir?
Özlem Denizmen: Moneye, kişisel finansal yönetimi "davranış tasarımı / dizaynı" üzerine kurulu.
2010 yılından elde ettiğimiz tüm bilgi, beceri ve tecrübenin yanı sıra, Nobel ödüllü davranışsal finans metodu 'Nudge'ın Türkiye öncüsü Prof. Dr. Zuhal Baltaş'ın ve Stanford Üniversitesi'nden Prof. BJ Fogg'un Davranış Laboratuvarı'nın alışkanlık değişimi metodlarını ele alıyoruz.
Diğer kişisel finansal yönetimi uygulamalarından farklı olarak Moneye, kullanıcılarına psikografik, demografik ve finansal açıdan kişiselleştirilmiş, keyifli bir sohbet deneyimi sunuyor. Kullanıcılarına sağlıklı harcama/birikim yapma alışkanlığı kazandırıyor.
Finansal avantajlar
CHIP Online: Moneye kullananlar finansal açıdan nasıl bir avantaj sağlıyor?
Özlem Denizmen: Moneye'nin paylaştığı kişiselleştirilmiş bilgi, beceri ve motivasyon mesajlarıyla bütünleşenler kendilerinde büyük bir değişim dile getiriyorlar. Kullanıcılarımız başkalarına ilham olmak, güç vermek için bizimle başarı hikayelerini paylaşıyorlar. Her pazar günü kullanıcılarımızla eğlenceli içeriklerle bir araya geliyoruz. Hem onların geri bildirimlerini, başarı hikayelerini dinliyor hem de bilgiyle güçleniyoruz.
CHIP Online: Birkaç örnekle şimdiye kadar Moneye kullanan kullanıcılarla başarı öykülerini paylaşır mısınız?
Örneğin;
- Üniversite öğrencisi kullanıcımız ise maddi anlamda ailesinden sonra bilgi verdiği yer olarak tanımlıyor Moneye'yi.
- İş kadını bir kullanıcımız üç hafta içerisinde kredi kartı harcamalarını yüzde 40 azalttı.
- Üçüncü aydan itibaren ise değişikliği hayatınızda tam anlamıyla hissediyorsunuz.
CHIP Online: Moneye'ın gizliliği koruma konusundaki çalışmalarını anlatır mısınız?
Gizlilik ve kişisel verilerin korunması bizim en hassas olduğumuz ve üzerinde ciddi çalışmalar yaptığımız bir konu. Bu anlamda yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldık. Ayrıca Kurulun aldığı kararlar ile bu konuda her geçen gün daha güvenli bir koruma sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.
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