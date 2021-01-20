Donald Trump Destekçileri, Twitter Çalışanlarını Tehdit mi Ediyor?

New York Times'ın bildirdiğine göre bazı Twitter çalışanları, Başkan Trump'ın destekçileri tarafından hedef alınabilecekleri korkusu ile hesaplarını gizliye çevirdi ve online biyografilerini kaldırdı. Ayrıca bazı Twitter yöneticilerine de firma tarafından özel güvenlik tahsis edildi. Bazı iddialar, çalışanların Trump fanatikleri tarafından tehdit edildiğini aktarıyor.
Trump'ın @realDonalTrump hesabı 8 Ocak tarihinde "daha fazla şiddeti ateşleme riski sebebiyle" Twitter üzerinde kalıcı olarak askıya alınmıştı. Başkan, 6 Ocak tarihinde Capitol'e düzenlenen saldırıdan önce destekçilerine "güç göstermeleri gerektiğini" ve "çok daha sert mücadele etmeleri" gerektiğini söyleyerek Capitol'e yürümelerini teşvik etmişti. Trump, gönderdiği bir tweet'te Yardımcı Başkan Mike Pence'in "yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip olmadığını" söylemiş ve daha sonra da saldırı devam ederken destekçilerine "sizi seviyoruz" yazmıştı. Temsilciler Meclisi, 13 Ocak tarihinde Trump'ı ikinci kez "ayaklanmaya kışkırtma" sebebiyle suçlamıştı.
Times'ın söylediğine göre olaylar sırasında özel bir adada uzaktan çalışmakta olan Twitter CEO'su Jack Dorsey, o gün alınan başkanın geçici yasağının doğru bir karar olduğundan şüpheliydi. Twitter yöneticileri Dorsey'e, Trump'ın ayaklanmadan sonraki gün gönderdiği tweetlere cevabın çok daha fazla gerçek-dünya şiddetine sebep olabileceğini söylediler ve askıya alma, kalıcı olarak değiştirildi.
300'ten fazla Twitter çalışanı Trump'ın kalıcı olarak askıya alınması için imza topladı ancak Times'ın söylediğine göre o sırada firma zaten başkanın yasaklanmasına karar vermişti. Twitter'ın yasağı duyurmasının ardından Snapchat kendi kalıcı yasağını duyurdu ve Twitch ve Facebook da Başkan Trump'ın hesaplarını yasakladı. Facebook, yaptığı bir açıklamada "Başkan'ın hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin riski... basit bir şekilde çok fazla" dedi. Ayrıca Shopify da Make America Great Again şapkaları ve diğer ürünlerin ana kaynağı olan Trump'ın kampanya mağazasını kapattı...
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