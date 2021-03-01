Dünya'nın Dijital ikizi İçin Yeni Süper Bilgisayar Geliştiriliyor

Bilim insanları, gelecekteki felaketlere hazırlanmaya yardımcı olmak için Dünya'nın 'dijital ikizini' inşa ediyor. Ama bu iş için o kadar da kolay değil, bugünün süper bilgisayarlarından çok daha iyilerine ihtiyaç duyuluyor.