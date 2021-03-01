Dünya'nın Dijital ikizi İçin Yeni Süper Bilgisayar Geliştiriliyor

Bilim insanları, gelecekteki felaketlere hazırlanmaya yardımcı olmak için Dünya'nın 'dijital ikizini' inşa ediyor. Ama bu iş için o kadar da kolay değil, bugünün süper bilgisayarlarından çok daha iyilerine ihtiyaç duyuluyor.

Dünya'nın dijital ikizi oluşturuluyor

Avrupa Birliği'nden bilim insanları, gelecekteki iklim eğilimlerini modellemek ve potansiyel olarak felaket olaylarına hazırlanmak için tüm Dünya'nın dijital bir simülasyonunu oluşturmak için yeni bir program başlattı. Hedef Dünya (Destination Earth) adlı proje, 2050'ye kadar karbon nötr olma çabalarına yardımcı olmak için son derece iddialı bir girişim ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışması bekleniyor.

Basın açıklamasında, "Hedef Dünya (DestinE), Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Anlaşmasına ve Dijital Stratejisine katkıda bulunacak. Yeşile geçişi hızlandırmak için Dünya'nın fiziksel kaynaklarının ve iklim değişikliği, su/deniz ortamları, kutup alanları ve kriyosfer gibi ilgili fenomenlerin dijital modelleme potansiyelini küresel ölçekte ortaya çıkaracak ve büyük çevresel bozulma ve afetlerin planlanmasına yardımcı olacak" deniyor. Bilim insanları Dünya'nın dijital ikizini oluşturmak için gereken büyük miktarda hesaplama gücünü elde etmek için süper bilgisayarlar ve bulut tabanlı sistemleri kullanacaklar.

Peki DestinE'nin bu kadar zor olmasının nedeni ne? Şu anda, Dünya'da 1 kilometrelik çözünürlüğe sahip bir Dünya modelini barındıracak ham modelleme gücüne sahip bilgisayar bulunmuyor. Bu nedenle, AB saniyede bir milyardan fazla hesaplama yapabilen süper bilgisayarlar geliştirmek için Dünya'nın süper güçlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Eylül 2020'de birlik, 8 milyarlık bir süper bilgisayar yatırımını onayladı. Avrupa Dijital Stratejisinin bir parçası olarak 2021'de faaliyete geçecek olan mevcut süper bilgisayarlar DestinE projesinde kullanılacak.

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