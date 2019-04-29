Elektrikli Araçlara "Overclock" Seçeneği Gelebilir
Bu ilginç planın gerçekleşmesi halinde, elektrikli otomobiller oyun bilgisayarları ile ortak bir özellik kazanabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Bir sonraki arabanız için tercihinizin Hyundai marka bir elektrikli araçtan yana olması halinde bir akıllı telefon uygulamasını kullanarak hareket halindeyken aracınızın performansını ayarlayabilme imkanına sahip olmanız mümkün olabilir. Dahası, Hyundai'ın planları sürücülerin diğer sürücülerle performans profillerini takas edebilmelerine olanak tanıyabilir.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Hyundai'nin yeni araç kontrol sistemi, telefonunuzu aracınızla eşleştirmenize ve otomobilinizin maksimum hız, hızlanma ve yavaşlama yetenekleri, rejeneratif frenleme, ateşleme ve maksimum tork çıkışı gibi ayarları cep telefonunuz üzerinden değiştirmenize izin verecek. Uygulama, performansı optimize etmek veya daha sportif bir his vermek için özel ayarlar da önerebilecek. Farklı sürüş koşulları için hazır ayarlar sağlayabilmeniz, profillerinizi kaydetmeniz ve diğer sürücülerle paylaşabilmeniz de mümkün olacak.
Yerel yollarınız için mükemmel ayarlar geliştirdiyseniz (örneğin, dar ve virajlı veya kışın kaygan ve buzlu) ya da arabanızı çocuklarınıza ödünç vermeyi planlıyorsanız, bu özellik oldukça faydalı olabilir.
Ancak bir diğer yandan özel profillerin paylaşılması, veriler ele geçirilip müdahale edildiğinde korkunç sonuçlara yol açabilme riski de bulunuyor. Bu yüzden Hyundai, güvenlik ayarlarını korumak için blockchain teknolojisini kullanmayı planlıyor zira özel ayarların firmanın sunucularına kaydedilmesi de söz konusu olabilir.
Hyundai araştırma görevlisi Jeong Soo Eo, "Hyundai Motor Group, 2025 yılına kadar 23'ü elektrikli araç dahil olmak üzere 44 çevre dostu modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. İçten yanmalı motora sahip olmayan araçlara özgü teknolojiler ve hizmetlerde yüksek bir potansiyel öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Hyundai, seri üretim araçlarında söz konusu kontrol teknolojisinin ne zaman ortaya çıkacağını henüz açıklamadı ancak firmanın yakın gelecekte hem Hyundai hem de Kia modellerinde bu teknolojiye yer vermeyi planladığını söylemek mümkün.
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