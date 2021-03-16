En çok sahtesi üretilen telefonlar! Sahte telefon pazarında durum ne?

AnTuTu verilerine dayanan CNBeta, sahte akıllı telefonlar ile ilgili hazırlanan raporu yayınladı. Rapora göre, Mart 2020'den Şubat 2021'e kadar AnTuTu, toplam denetimlerin yaklaşık % 4,24'ünü kapsayan sahte cihazları 572.303 kez tespit etti.
En Fazla Sahtesi Üretilen Telefon Markası Samsung
Hangi akıllı telefon markasının en fazla sahte ürüne sahip olduğunu öğrenmek için, hangi markanın en popüler marka olduğundan yola çıkabilirsiniz. En fazla sahtesi üretilen telefon markalarında liderliği Samsung göğüslerken, ikinci sırada Apple üçüncü sırada ise Huawei yer alıyor.
Veriler 2021'deki sahte akıllı telefon pazarının 2020'ye benzediğini gösteriyor. Dolayısıyla Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor ve OPPO gibi markalar hala ilk altıda yer alıyor.
En Fazla Sahtesi Üretilen Model
Bu yıl en çok sahtesi üretilen bir numaralı model, geçen yılki ile aynı. Hala Huawei P10 . Sahte sayısı 66.085 adede ulaşarak ikinci en yüksek rakama ulaşan iPhone X'in 16.495 rakamını geride bıraktı.
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