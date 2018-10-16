En İyi 4 Android Launcher'ı
Android'li telefonunuzun giriş ekranını farklı bir launcher'la değiştirmeyi hiç denediniz mi?
Android'li telefonunuza farklı bir görünüm katacak bir launcher mı arıyorsunuz? Sizin için seçtiğimiz dört launcher'ı beğeneceğini düşünüyoruz. İşte Android'li telefonunuz için en güzel 4 launcher.
Evie Launcher
Basit bir giriş ekranı ve uygulama çekmecesiyle gelen Evie Launcher, simgeleri ve ızgara boyutunu değiştirmeye izin veriyor. Animasyonları oldukça hoş ve uygulamanın kaliteli görünümünü tamamlıyor.
Play Store'dan indirin: Evie Launcher
Peek Launcher
Launcher'ın bütün görevinin uygulamaları çalıştırmak olduğunu düşünenler, kişiselleştirme seçenekleri dar olan Peek ile tam istediklerini alacaklar. T9 stili uygulama ve kişi arama işleviyle gelen Peek Launcher'ın dezavantajı, Google'dan başka arama motoru seçeneği sunması.
Play Store'dan indirin: Peek Launcher
ASAP Launcher
Bu defa karşınızda ilginç bir launcher var. İşlevsellik olarak her konuya elini atmaya çalışan ASAP Launcher, dahili hava durumu kartı, yapılacak listesi, takvim ve kişi listesi sunuyor. Kullanımı basit olsa da bazı işlevlerin kullanımı kafa karıştırabiliyor. Görünümünün ise harika olduğunu söyleyebiliriz.
Play Store'dan indirin: ASAP Launcher
Lawnchair
Lawnchair, kişiselleştirmeyle fazla uğraşmak istemeyen kullanıcılara simgeleri ve widget'ları sürükleyip bırakabileceği bir temel sunuyor. Lawnchair, ayarları kurcalamayı sevenleri de üzmüyor ve farklı temalardan simge paketlerine seçenekler sunuyor. Uygulamanın bir dezavantajı, Google'dan başka arama motoru seçmeye izin vermemesi.
Play Store'dan indirin: Lawnchair
Google'ın haber beslemesini tek bir sayfada göstermek için Lawnchair'in resmi sayfasındaki eklentiyi indirebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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