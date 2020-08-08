Hiçbiri kolay çekilmedi! Oyuncuların kaza geçirdiği filmler, en zor roller!

Oyuncuların piyano çalmayı öğrenmekten paraşütle atlamaya kadar pek çok şeyi becerebilmesi beklenebilir. Bir gökdelenin kenarından sarkmak ya da yüksek bir yerden atlamak vb. Bunların hepsi, sanat için neleri göze alabildiklerini gösterir.
İşte bazı oyuncuların da bu riskleri göze alarak rol aldığı bazı yapımlarda, çeşitli kazalar yaşanıyor. Sizler için oyuncuların ciddi zararlar gördüğü bazı yapımları bir araya getirdik.
Yakalandın (TAG) - Jeremy Renner
2017 yazında çekilen Tag filmi, tamamen normal bir grup insan arasındaki klasik kovalama oyununun ülke çapında, yetişkin bir versiyonunu anlatıyordu. Jeremy Renner, komedi filminin setinde, filmin üçüncü çekim gününde aynı anda iki kolunu birden kırdı. (Sağ dirseğini ve sol bileğini)
Isn't It Romantic - Rebel Wilson
Özellikle komedi filmleri ile tanınan Rebel Wilson, 2019 yılında yayınlanan romantik komedi Is Not It Romantic'i çekerken korkunç bir kaza geçirdi. Sette düşen Wilson, sarsıntı geçirdi. Wilson kaza ile ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada, bir yaralanma yaşadığını ve filmi çekerken acil servise götürülmek zorunda kaldığını söyledi.
Anne! (Mother!) - Jennifer Lawrence
Anne! filmi istenmeyen misafirlerin Lawrence'ın canlandırdığı karakterin evini istila ettikleri, paranormal olayların yaşandığı ürpertici bir psikolojik gerilim filmi. Aktrisin fragmanda ne kadar çığlık attığı düşünülürse, sahnelerin arkasında da sette korkunç olayların gerçekleşmesi mantıklı geliyor.
Çekimler sırasında bir sahne çok ciddi hale geldi. Jennifer Lawrence, bir sahneyi canlandırırken o kadar sert çarptı ki bir kaburga yerinden çıktı.
Les Miserables (Sefiller) - Anne Hathaway
Anne Hathaway, 2013 yılında Les Miserables ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.
Hathaway'in hayat verdiği karakter Fantine, filmde çok fakir bir fabrika işçisi. Bu yüzden filme başlamadan önce on kilo veren Hathaway'ın senaryo gereği film ilerledikçe daha da zayıflıyor olması gerekiyordu.
Müzikal ilerledikçe Fantine karakteri, Paris sokaklarında umutsuzca ölmekte olan bir hayat kadını oluyor. Hathaway, karakterin olabildiğince gerçekçi bir şekilde ölüme yakın görünmesini istedi, bu yüzden çekim sırasında 15 kilo daha kaybetti. Anne Hathaway "Toplam 13 günlük çekim için yemek yemeyi bırakmak zorunda kaldım." diye açıkladı.
Black Swan (Siyah Kuğu) - Mila Kunis
Bale dünyasına giriş oyuncular bedenleri için oldukça zordu. Mila Kunis, bir balerin gibi görünmek için 1200 kalorilik katı bir diyete bağlı kalarak 20 kilo verdi. Yedi hafta boyunca her gün dört saatlik bale eğitimini de ekledi. Filmin sonunda, Kunis'in yırtılmış bir baldır kası ve sırtında yara izleri vardı.
Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek) - Hilary Swank
Bir boks filmine hazırlanırken, bunun çok fazla çürük ile sonuçlanacağını tahmin edersiniz. Aklınıza gelmeyecek şey ise, hafta sonları her sabah Rocky tarzı beslenmeniz gerektiğidir. Hilary Swank'ın Maggie Fitzgerald karakterini oynamak için kilo alması gerekiyordu ve günde 4000 kalori yiyerek hedefine ulaştı.
Swank süreci şöyle anlattı: "Günde 60 yumurta akı yemek zorunda kaldım ve yapamadım. Bu yüzden her sabah onları içecektim. Her saat 1,5 saatte bir beslenmek zorunda kaldım. Aynı sebeple geceleri de uyanıp protein karışımı içmek zorunda kaldım."
Chasing Mavericks (Dalgaların Peşinde) - Gerard Butler
Gerard Butler da Dalgaların Peşinde filminde bir dalga yüzünden neredeyse ölümle burun buruna geliyordu.
Bir gün sörf çekimleri sona erdiğinde, Butler suyun üzerindeydi. Dalga onu o kadar derine çekti ki, uzun süre toparlanamadı. Butler, "Dalga nedeniyle düştüm ve uzun bir süre dönüp durdum. Sonra bir sonraki dalga geldi ve 'Vay canına, bir film çekerken öleceğim' diye düşünmeye başladım." dedi.
Ambulansa alınan Butler hemen çekime geri dönmek istedi, ama yine de onu hastaneye götürdüler.
Piyanist - Adrien Brody
Oscar hayali olan oyunculardan biri olan Adrien Brody, Piyanist filminin hayat boyu bir kez karşısına çıkabilecek bir fırsat olduğunu biliyordu. Bu yüzden hayatını filme tamamen adadı.
Brody'nin hayat verdiği karakter Wladyslaw Szpilman, filmde evini ailesini kaybetti ve zorlukla hayatta kaldı. Brody hayatta kalanlar ile empati yapabilmek için aşırı uçlara gitti. Tüm eşyalarını sattı, dairesini bıraktı, yanına iki çanta aldı ve Avrupa'ya taşındı.
Brody her gün dört saat piyano çalıştı. Kilo vermek ve açlıktan ölmek üzere olan bir adamın iskelet figürünü elde etmek için mümkün olduğunca az yedi. Altı haftada inanılmaz zayıfladı.
Cape Fear (Korku Burnu) - Robert De Niro
De Niro, dişlerinin rol için çok bozulmamış göründüğünü hissetti, bu yüzden diş hekimlerine daha eski görünmeleri için 5000 dolar ödedi. Ne yazık ki, dişleri eski haline getirmek biraz daha zordu ve film yıldızı gülümsemesini geri kazanmak için bu kez 20.000 dolar ödedi.
Fury - Shia LaBeouf
LaBeouf, İkinci Dünya Savaşı draması olan Fury filminde düşman hatlarının yakınında sıkışmış olan bir askere hayat verdi. LaBeouf bu filmin çekiminde, rol için kendini sakatlamaya karar verdi.
LaBeouf karakterinin bir dişinin kırılmış olduğunun görülmesini istiyordu. Çoğu diş hekimi birinin dişini sebepsiz yere çekmeyecekti , bu yüzden Reseda'da merdiven altı bir yerde dişini çektirdi.
The Pact (Ruh) - Ike Barinholtz
Aksiyon filmlerinde birçok set kazası meydana geliyor. Ike Barinholtz da, The Pact filminin setinde boynunu kırdı. Aktör yüksek platformdan düştüğünde boynundaki altıncı ve yedinci servikal omurları kırıldı.
In the Heart of the Sea (Denizin Kalbinde) - Chris Hemsworth
Chris Hemsworth, 2015 yılında Denizin Kalbinde'ki rolü için aşırı kilo verdi. Aktör acıyı doğru bir şekilde yansıtabilmek için 33 kilo verdi. Vücudunun ve zihninin normale dönmesi için uzun süre gerekti.
Makinist - Christian Bale
Christian Bale, uykusuzluk çeken bir hasta olan karaktere hayat vermek için, günde tek bir ton balığı ya da elma yiyerek 65 kilo vermiş, siyah kahve ve su içmişti. Yazması kolay, tamı tamına 65 kilo!!!
Split (Parçalanmış) - James McAvoy
Üç genç kadını kaçıran ve hapseden 24 birbirinden farklı kişiliğe sahip bir adama hayat veren James McAvoy, bir sahnede öfkeyle dolu halde bir kapıya yumruk atacaktı ancak sahne planlandığı gibi gitmedi. McAvoy "Metal bir kapıyı yumruklamak istedim. Yüzeyde küçük bir kare nokta vardı ve yumuşaktı. Ancak yumuşak noktayı kaçırdım ve sert noktayı vurdum." dedi. Bu sahnede McAvoy'un eli kırıldı.
Sarışın Bomba - Charlize Theron
Charlize Theron, Sarışın Bomba filminin çekimindeki bir kavga sahnesinde dişlerini o kadar sıktı ki arkadaki iki dişini çatlattı.
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