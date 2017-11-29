En İyi Video Düzenleme Programları - CHIP
Çektiğiniz videoları çok daha etkili bir hale getirmek adına kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme programlarını listeledik...
Çektiğiniz videoları çok daha etkili bir hale getirmek adına yapmanız gereken ilk şey başarılı ve size gerçek anlamda yardım edebilecek bir video düzenleme programı ile yolunuza devam etmek olmalı. Zorlu olduğu kadar aynı zamanda prestijli olarak kabul edilebilecek bir iş olma özelliğine sahip olan video düzenleme, kendi filminizi oluşturmanız için mutlaka gereken unsurların başında geliyor.
Çekiminiz sona erdikten hemen sonra sırada hangi video düzenleme programı kullanacağınız kalıyor. İşte tam bu zamanda bu işi bir hobi mi yoksa gelir kaynağı olarak mı gördüğünüz önemli. Eğer bu işi sadece hobi olarak yapıyorsanız yüksek ücretlere satın alabileceğiniz video düzenleme programları yerine ücretsiz olan birkaç tanesini seçebilirsiniz. Bu işi profesyonel olarak yürütüyorsanız size çok daha fazla imkan sağlayacak olan ücretli video düzenleme programlarını kullanmalısınız.
İşte ücretli ya da ücretsiz, piyasada bulabileceğiniz en iyi 5 alternatifiniz...
Windows Movie Maker
Piyasada ücretsiz olarak elde edebileceğiniz en iyi video düzenleme programı olma özelliğine sahip olan Windows Movie Maker, temel seviye kullanıcıları için biçilmiş kaftan. Eğer bu işle yeni ilgilenmeye başladıysanız başlangıç noktanızı kesinlikle bu program olarak belirlemelisiniz. Ayrıca bu programın ücretsiz olduğuna bakmayın. Aksine kalite ve içerik açısından oldukça güçlü.
Adobe Premiere Pro
HD video aktarımlarından en hızlısına sahip olması ile bilinen bu program, videodaki konuşmalarda arama yapma gibi sıra dışı özelliklere de sahip. Mac işletim sistemlerinde kullanılabilen bu programı satın almak isterseniz ciddi bir rakamı da gözden çıkartmanız gerekiyor.
Vegas Pro
Üstün ses düzenleme becerilerine sahip olan bu program, Sony markasının bu programı alması ile şimdiki halini almış durumda. Birden fazla video formatını ve çözünürlüğünü karıştırma yapmaksızın yeniden kodlama özelliğine sahip olan bu programı Windows işletim sisteminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama ne yazık ki ücretli...
Final Cut Pro
Konu MAc bilgisayarlar olduğunda, video montaj programları arasında belki de en iyilerden biri olma özelliğine sahip olan bu programın özelliklerini anlatmak için Hollywood filmlerinin en önde gelenlerinin bu program ile montajlandığını söylememiz yeterli olacaktır. Fiyatı ise biraz tuzlu...
Avid Media Composer
Hem Windows hem de Mac kullanıcılarının rahatlıkla tercih edebildiği bu ürün, profesyonel yayın ve film düzenleme alanında kullanılıyor. Çoklu kamera desteği sağlayan bu yazılım ile en iyisini seçebilir, kusurları rahatlıkla ayıklayabilirsiniz.
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