Eski Düşmanlar, Dost Olmaya Hazırlanıyor!
Uber, ölümlü kazanın ardından durdurduğu otonom sürüş testlerine yeniden başlamak için, eski düşmanından yardım alabilir!
Görünene göre Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, otonom araba programını tekrar başlatmaya hazırlanıyor. Üstelik bunun için, önemli bir rakibinden yardım da alacak. Uber'in otonom arabalarının Arizona'da Nisan ayında ölümlü bir kazaya karışmasının ardından firma, otonom çalışmalarını testleri düzenlediği bütün şehirlerde geçici olarak durdurma kararı almıştı. Şimdi ise Khosrowshahi, bu yaz mevsiminde rakiplerinden biri olan Google'ın Uber'in programını tekrar yoluna koymasını bekliyor.
Khosrowshahi, Çarşamba günü Recode'un Rancho Palos Verdes, Kaliforniya'daki Code Conference (Kod Konferansı) etkinliğinde yaptığı röportajda, geri döndüklerinde mümkün olan en güvenli halde yollarına devam etmek istediklerini belirtti. CEO, Waymo ile araçlarını kendi ağlarına dahil etmek için görüştüklerini, anlaşmaya varılırsa bunun iyi olduğunu ancak anlaşma olmazsa da çok büyük bir sorun olmadığını söyledi.
Bu anlaşma, Uber ve Alphabet'in otonom araba ünitesi Waymo için ciddi bir değişime işaret edecek. İkili, bu yılın başlarında Silikon Vadisi tarihinin en öne çıkan davalarından birinde karşı karşıya gelmişti ve Waymo, sürücüsüz teknolojisi ile ilgili ticari sırları çalma iddiası ile 1.8 milyar dolarlık bedel istemişti.
Khosrowshahi, Ağustos ayında Uber'in CEO'su olduktan sonra araç paylaşımı firmasında mühendislik alanında ciddi bir zorlu dönem başlamıştı ve geçtiğimiz altı ay içerisinde pek çok habere başlık olmuştu. Uber, #DeleteUber hareketi ile 200.000'den fazla müşteri kaybetmişti. Bu hareket eski Uber mühendisi Susan Fowler tarafından firma ortamında cinsel istismara yönelik açıklamaları ile ortaya çıkartılmıştı. Bunun ardından firmaya karşı arka arkaya davalar açılmıştı ve firma lideri ayrılmaya zorlanmıştı. Daha sonra da firma, iki ay boyunca lidersiz ve anlaşamayan bir yönetim kurulu ile baş başa kalmıştı.
Khosrowshahi, Uber'in ünlü "zehirleyici" firma kültürünü yeniden şekillendirdi, Uber'in kurulu içerisindeki ilişkileri iyileştirdi, Japon internet devi Softbank ile 9.3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı ve Waymo ile davasında anlaşmaya varmaya çalıştı.
Khosrowshahi, firmanın 2019'un ikinci yarısında kamuya açılmasını beklediğini belirtirken "bir CFO'ya ihtiyacı olduğunu" söylüyor. CEO, IPO'yu başlatmak için bir CFO sahibi olmama dışında kendini en çok korkutan şeyin ise, firmanın tüm kararlar için kendisine bağımlı olması olduğunu belirtiyor.
Levent Öztürk
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