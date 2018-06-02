Eski Düşmanlar, Dost Olmaya Hazırlanıyor!

Uber, ölümlü kazanın ardından durdurduğu otonom sürüş testlerine yeniden başlamak için, eski düşmanından yardım alabilir!

Eski Düşmanlar, Dost Olmaya Hazırlanıyor!

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