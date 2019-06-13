Eski Star Wars Oyunları Geri Geliyor!
Yıllar öncesinin efsane Star Wars oyunlarını sever miydiniz? Eğer cevabınız evetse, size muhteşem bir haberimiz var!
- Levent Öztürk
Yakın zaman içerisinde, bir döneme damgasını vuran eski Star Wars oyunlarının bazıları ile hasret giderebileceksiniz. Aralarında Star Wars: X-Wing, Jedi Knight II: Jedi Outcast ve Star Wars: Podracer'ın da bulunduğu bazı oyunlar, modern platformlar için tekrar sunulacak.
Bu yeniden yayınlama planı Limited Run Games tarafından organize ediliyor. Bu firma, genellikle zor bulunan veya düşük sayılarda basılmış olan klasik oyunlara odaklanıyor. Anlaşma, firmanın E3 2019 konferansı sırasında duyuruldu ve daha sonra firmanın Twitter hesabı üzerinde bir Tweet ile doğrulandı. Ancak bu plan içerisinde halen tam olarak hangi oyunların bulunacağı kesin değil.
Ayrıca bu oyunlar remaster sürümleri de değiller. Yani halen orijinal grafiklerine ve karakter modellerine sahip olacaklar. Bu durum nostaljiyi en tepeye taşısa da, bazı oyunların 90'ların başlarına kadar uzandıkları bir gerçek.
Tekrar yayımlanacak olan oyunların PlayStation 4 için ilki Star Wars: Bounty Hunter olacakken, NES ve GameBoy için de Star Wars olacak ve her iki oyun için de yayım tarihi 28 Haziran olarak belirlenmiş durumda.
Limited Run Games tarafından sunulan kesinleşmemiş liste ise şu şekilde: Star Wars, Star Wars: Bounty Hunter, Star Wars: Dark Forces, Star Wars Episode I: Racer, Star Wars: The Empire Strikes Back, Star Wars: Jedi Knight, Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Racer Revenge, Star Wars: Rebel Assault ,Star Wars: Shadows of the Empire, Star Wars: TIE Fighter, Star Wars: X-Wing...
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