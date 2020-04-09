Evdeki Zamanı Daha Keyifli Kılacak Ücretsiz Dergiler Bir Arada!

Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyası ile tüm vatandaşların evdeki zamanını daha keyifli geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu günleri daha çok okuyarak değerlendirmek isteyenler için Dergilik ücretsiz okunabilen yayın sayısını 300'ün üzerine çıkardı. Ücretsiz dergiler içinde bulunan birçok popüler derginin Nisan'da çıkacak yeni sayıları da bu özel fırsata dahil olacak.