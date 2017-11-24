FIFA 18 Online İmza Kampanyası Başladı!
Görünene göre FIFA 18'in sorunlarının bir türlü çözülmemesi, bir oyuncuyu imza kampanyası başlatacak kadar sinirlendirmiş...
FIFA 18 oyuncusu Stuart Holmes, kısa bir süre önce Change.org'da bir dilekçe oluşturarak, EA Sports'un çeşitli oyun içi sorunları çözmesini istedi. Dilekçe kamudan oldukça fazla dikkat topladı ve birkaç gün içerisinde 27.000'den fazla oyuncu bu dilekçeyi imzaladı.
Holmes ve diğer oyuncuların EA Sports'dan isteklerinin arasında online oyunlarda girdi komutlarının gecikmesi, Squad Battles içerisinde "Featured Squad"a erişmeye çalışırken oyun donması, kit sayılarının değiştirilmesi, topun oyundan çıktığı bazı durumlarda oyuncu adı/güç çubuğunun kaybolması, eşleştirme sistemi, Pro Clubs üzerinde gönderilen davetiyelerin çalışmaması, katalog XP sisteminin çalışmaması (bu sorun 11/23/17 tarihinde onarılmış durumda) yer almakta.
Ayrıca Holmes, EA'in müşteri desteğini de eleştiriyor ve temel olarak, firmanın isteklerini duyması için tek geçerli yolun genel bir dilekçe başlatmak olduğunu söylüyor. Bu dilekçenin EA'den bir cevap alıp almayacağı ise henüz belli değil.
EA forumları gerçekten oyun hakkında pek çok şikayet ile dolu durumda ancak bu durumun günümüzdeki hemen her oyun için geçerli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ama piyasaya çıkışının üzerinden aylar geçen bir oyunda bu kadar sorun olması da pek kabul edilebilir olmasa gerek...
Levent Öztürk
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