Galaxy Fold'un Ekranında Yeni Sorun Çıktı
Önce ertelenen ve sonrasında testlerden geçerek piyasaya çıkan Galaxy Fold, anlaşılan ekran sorunları yaşamaya devam edecek.
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Fold'un şu ana kadar oldukça sıkıntılı bir hikayesi var. Telefon geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanmış ve nisan ayında satışa çıkmış olması gerekiyordu, fakat bilindiği üzere yaşadığı sorunlar sebebiyle bu gerçekleşmedi.
Güney Koreli şirket, Galaxy Fold'un satışını erteledi ve telefonu yeniden test aşamasına aldı. Uzunca bir süre test ve yapılan ekran güçlendirmeleri neticesinde ise, Galaxy Fold eylül ayında piyasaya çıktı. Ancak görünen o ki, Galaxy Fold hala sorunlu.
Test modellerinden birini kullanan TechCrunch'tan Brian Heater, Galaxy Fold'un ekranında damla benzeri bir leke oluştuğunu söylüyor.
İncelemek üzere eline ulaşan Galaxy Fold'u henüz 1 gündür kullandığını ve bu süreçte telefonun herhangi bir düşme veya darbeye maruz kalmadığını söyleyen Heater, 1 günlük kullanım sonrasında Galaxy Fold'un ekranında bir leke oluştuğunu görmüş. Yakından bakıldığında ekranın tam katlanma noktasında bu alan görünüyor.
27 Eylül tarihinde ABD'de de piyasaya sürülen Galaxy Fold, önümüzdeki dönemde de bu gibi sorunlarla karşılaşmaya devam edecek gibi duruyor. Ancak Samsung'un artık Galaxy Fold'u bir kez daha piyasadan geri çekeceğini ve üzerinde çalışacağını düşünmüyoruz.
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