Galaxy Note 10, Note 9'u Gölgede Bıraktı
Samsung, Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 9'u gölgede bırakmayı başardı. En azından gelen raporlar, bize böyle diyor!
- Ercan Uğurlu
Endsütri analistlerinin raporlarına göre Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 10, selefine kıyasla çok daha fazla satacak. The Investor tarafından raporda, Galaxy Note 9'dan daha çok satacağı belirtilen Galaxy Note 10, ilk satış rakamlarıyla bu düşünceyi yaratmış durumda.
Bahsedilen raporda Samsung'un, Galaxy Note 10 ile ilk ayında Galaxy Note 9'dan 2 kat daha fazla sattığı belirtiliyor. 25 gün içinde 1 milyondan fazla satan Note 10, böylece Samsung'a tıpkı Galaxy S8 satışları gibi büyük bir mutluluk yaşatmış olsa gerek. Bu arada Galaxy Note 10'un bu başarısının Güney Kore satışlarına ilişkin olduğunu da belirtelim.
Öte yandan KB Securities'in analistlerinden Lee Chang-min, Samsung'un pazara 10.5 milyon Galaxy Note 10 satacağını düşündüğünü belirtirken, 5G konusunda da satışları arttıracağını iddia ediyor. Zira Samsung'un 5G segmentinde çok fazla rekabet görmediğini, en büyük potansiyel rakibinin Huawei olduğu ve onun da ABD'de ticaret anlaşması konusunda sıkıntılı günler yaşadığı düşünüldüğünde, Samsung'un 5G konusunda elinin rahat olduğunu düşündüğünü dile getiriyor. Kaldı ki, bu konuda oldukça haklı.
Durum ne olursa olsun, Galaxy Note serisi geçmişe göre her zamankinden güçlü halde ve muhtemelen Samsung hakkındaki bu tahminler, Galaxy Note 10 ile hedefine ulaşmakta güçlük çekmeyecektir.
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