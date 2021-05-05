Galaxy S8 ve Galaxy S8+ İçin Yolun Sonu Geldi; Güncellemeler Tamamen Bitti

Samsung, 4 yıl öncenin amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için yolun sonunun geldiğini resmen ilan etti. Her iki telefon da, artık güncelleme almayacak...

  • Levent Öztürk
Galaxy S8 ve S8+ için yolun sonu

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