Galaxy S8 ve Galaxy S8+ İçin Yolun Sonu Geldi; Güncellemeler Tamamen Bitti

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için güvenlik güncellemelerini sonlandırıyor. Cihazlar 2017 yılında piyasaya sürülmüştü ve ince çerçeveli akıllı telefonların başlangıcı olmuştu. O zamandan beri dört yıldır Android güvenlik güncellemelerini almaktaydılar, ancak artık bu durum sona eriyor.
Samsung, güvenlik güncellemeleri sayfasında (9to5Google aracılığıyla), iki telefonu da destek alan telefonlar listesinden kaldırdı. Galaxy S8'inizi kullanmaya devam etmeyi düşünüyorsanız, artık düzeltme veya herhangi bir güncelleme almayacağını bilerek mevcut yazılım sürümünün ilerlemelerinin gerisinde kalacağını kabul etmeniz gerekiyor.
Eski telefonların güvenlik güncellemeleri sona ermiş olsa da, Galaxy S8 ve S8+'ın Google'ın Pixel telefonlarından daha uzun süre destek almaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. Samsung, Şubat ayında Galaxy cihazları için dört yıllık güvenlik güncellemelerini yayınlayacağını duyurduğunda Google'ı kendi oyununda yenmeyi başardı. Bunun aksine, Pixel cihazları yalnızca üç yıla kadar güvenlik ve özellik güncellemelerini alıyor.
Samsung'un üst seviye telefonlarının çoğu gibi, Galaxy S8 serisi de geçtiğimiz yılın başlarında üç aylık programa taşınmadan önce iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve üç yıla kadar aylık güvenlik güncellemeleri aldı. Dikkat çekici bir şekilde, Galaxy S8 Active ve S8 Lite, Galaxy S8 telefonlarının piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra piyasaya sürüldükleri için sırasıyla üç aylık ve iki yıllık programlara göre güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyor.
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