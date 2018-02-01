Galaxy S9 Plus Animoji Benzeri Bir İşlev Sunabilir

iPhone X'in yüz ifadelerinizi emoji'lere yansıtan Animoji'lerinin bir benzeri, Galaxy S9 Plus'ta da kendine yer bulabilir!

Galaxy S9 Plus Animoji Benzeri Bir İşlev Sunabilir

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