Galaxy S9 Plus Animoji Benzeri Bir İşlev Sunabilir
iPhone X'in yüz ifadelerinizi emoji'lere yansıtan Animoji'lerinin bir benzeri, Galaxy S9 Plus'ta da kendine yer bulabilir!
Galaxy S9'un tanıtımına artık sayılı haftalar kaldı. Amiral gemisi hakkındaki sızıntıların kesintisiz geldiği şu sıralarda, şimdi de telefonun 3 boyutlu etiketler içereceği ortaya çıktı.
Galaxy Note 8'in Oreo güncellemesinin kaynak kodlarını inceleyen SamCentral, kodlar arasında 3 boyutlu sticker'larla ilgili referanslar keşfetti. Burada işler biraz karışsa da, sticker'ların derinliğini ve odak noktasını değiştirebileceğiniz anlaşılıyor. Bu sticker'lara nedense "3D stickers" adı verilmiş. Anlaşılan şey ise, bu işlevden faydalanmak için muhtemelen çift kameraya ihtiyaç duyacağımız.
Bu işlev Note 8'e geliyorsa, işlevin çift arka kameranın bir parçası olarak sunulacağı düşünülebilir. Sticker'lar görüntüyle eşleştirildikten sonra telefonu hareket ettirdiğinizde, onları da hareket ettirmiş olacaksınız ve böylece ortaya daha eşsiz, sosyal ağlarda paylaşmak isteyeceğiniz bir fotoğraf çıkacak.
Bu işlev Galaxy S9 tanıtımında gösterilecek önemli işlevlerden biri olacaksa, sadece Galaxy S9 Plus'a geleceği söylenebilir. Çünkü çift kamerayla gelecek tek telefonun Galaxy S9 Plus olması bekleniyor. Düşük bir olasılık da olsa, Apple'ın Animoji'lerine karşılık olarak Galaxy S9 ikilisinin gelişmiş, derinlik algılayıcılı ön kameralarla gelme ihtimali de var.
Yeni işlevin nasıl çalışacağı Şubat'ın sonundaki MWC 2018'deki tanıtımda belli olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın