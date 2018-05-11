Galaxy S9'un Bordo Sürümü Yakında Gelebilir!
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın farklı bir modeli daha geliyor!
Yeni sızıntılara bakacak olursak, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın yeni bordo renk seçeneği yakında ortaya çıkabilir.
Twitter kullanıcısı @Universelce tarafından paylaşılan fotoğrafların güvenilir olup olmadığını söylemek zor. Ancak fotoğraflarda görünen cihaz, geçtiğimiz günlerde Samsung Çin'de görünen telefona benziyor.
Fotoğraflar gerçek olsa bile bu telefonun nerede çıkacağı merak konusu. Bordo Galaxy S9 şimdilik sadece Çin'de satışa sunulacak gibi görünüyor. Galaxy S8'in bordo sürümünün şu an sadece Güney Kore'de ve Hindistan'da satıldığını biliyoruz.
Firmaların popüler olabilecek renk seçeneklerini belirli bölgelere nasıl kısıtladığını görmek ilginç. Bordo Galaxy S9'un bu kadar çabuk çıkması da bir başka dikkat çekici nokta. Galaxy S8'in bordo sürümü, 2018'nin sonlarına doğru ortaya çıkmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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