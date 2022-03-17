Galaxy Z Fold 2, Star Trek Picard'a "Sızmayı" Başardı

Samsung'un Galaxy Z Fold serisi, 25'inci yüzyılın Star Trek evrenine girmeyi başardı. Star Trek: Picard'ın 2'inci sezonunun 2'inci bölümünde bir sahnede görülen Galaxy Z Fold 2, Dr. Agnes Jurati'nin iletişimi yeniden kurmaya çalışırken kullandığı cihaz olarak sahnede yer alıyor.
Star Trek: Picard 2'inci sezonunun çekimleri 2021'in başlarından beri sürüyor. Bir sonraki sezonda yeni model yer alır mı bilmiyoruz, ancak belki de o zamana değin Galaxy Z Fold 4 yetişir ise, onu da görebiliriz.
Galaxy Z Fold 2'nin kullanıldığı sahnede Dr. Jurati iletişim sinyalini artırmak için cihaz üzerinde birtakım işlemler gerçekleştiriyor. Burada yakın planda görülen Galaxy Z Fold 2, tablet formunda kullanılırken, bu cihazın Galaxy Z Fold 2 olduğunu ise ekranda çentikli bir kameranın bulunmasından dolayı anlıyoruz. Zira ilk nesil Fold'da bu bölüm yer almıyordu.
Star Trek serisinin modern teknolojilerden bazılarını sergilediği biliniyor. Gelecek bölüm ve sezonlarda bu tür hangi cihazların kullanıldığını gösterecekleri merak konusu...
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