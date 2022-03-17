Galaxy Z Fold 2, Star Trek Picard'a "Sızmayı" Başardı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlarından Galaxy Z Fold 2, sonunda Star Trek evrenine de girmeyi başardı.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Z Fold, Uzay Yolu'na "sızdı"

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Galaxy Z Fold 2, Star Trek Picard'a "Sızmayı" Başardı
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