Getir'in değeri 2,6 milyar doları aştı! Türkiye'nin yeni 'unicorn'u oldu

Getir'in değeri aldığı yeni yatırımla 2,6 milyar doları aştı. Bu gelişme ile birlikte Getir şirketi Türkiye'nin yeni 'unicorn'u konumuna geldi. İşte detaylar...

Getir'in değeri 2,6 milyar doları aştı! Türkiye'nin yeni unicorn'u oldu

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