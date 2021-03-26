Getir'in değeri 2,6 milyar doları aştı! Türkiye'nin yeni 'unicorn'u oldu

Getir online market teslimat uygulaması, 5,5 yıl önce Nazım Salur tarafından kurulmuştu. 300 milyon dolar yeni yatırım alan Getir şirketi, bu yatırımla birlikte 2,6 milyar değerlemeye ulaştı ve Peak'ten sonra Türkiye'nin ikinci unicorn'u oldu.
Getir Kurucusu Nazım Salur konu ile ilgili, "300 milyon dolar yatırım aldık, paralar hesapta. Getirin değerlemesi 2,6 milyar dolara ulaştı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
"Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini Getir ile 2015 yılında başlattık. İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkanı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak yaratarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin Unicorn'u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Bu yıl Fransa, Hollanda ve Almanya'ya açılacaklarını belirten Salur, pandeminin kontrol altına alınmasına takiben Brezilya'da da operasyonlara başlayacaklarını ifade etti.
Sahadaki Getir Çalışanlarına 25 Milyon TL Dağıtılacak
Salur, "Getir'in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon TL'yi bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim" dedi.,
2021 Başında 128 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz'in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra'ya açılmıştı.
Türkiye'nin İlk Unicorn'u Peak
Yerli oyun şirketi Peak şirketi ise Türkiye'nin ilk unicorn girişimi olmuştu. Haziran 2020'de 1.8 milyar dolar karşılığında ABD merkezli Zynga'ya satılan Peak, bu işlemin ardından Türkiye'den çıkan ilk unicorn olmuştu.
Unicorn Nedir?
Peki "Unicorn" ne demek? Türkçe'ye tek boynuzlu olarak çevrilen unicorn, yatırım almış olan ve değerlemesi 1 milyar doları aşan teknoloji girişimlerine verilen addır.
Unicorn terimi ilk olarak Cowboy Ventures'un kurusu Aileen Lee tarafından 2000'lerin başında kullanılmaya başlanmıştı. Bugün ise bu terim tüm dünyada teknoloji firmaları arasında sıklıkla kullanılıyor.
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