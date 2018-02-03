Google, Hafifleştirilmiş Assistant Go'yu Yayınladı

Google'ın alt seviye telefonlar için hazırladığı "hafifletilmiş" d,ijital asistanı Assistant Go, Play Store üzerinde indirmeye sunuldu!

Google, Hafifleştirilmiş Assistant Go'yu Yayınladı

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