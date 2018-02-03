Google, Hafifleştirilmiş Assistant Go'yu Yayınladı
Google'ın alt seviye telefonlar için hazırladığı "hafifletilmiş" d,ijital asistanı Assistant Go, Play Store üzerinde indirmeye sunuldu!
Android'in alt seviye telefonlara yönelik sade sürümü Android Go'yla birkaç hafta önce tanışmıştık. Android Go'nun ilginç bir yanı, Go'ya yönelik uygulamaların bir kısmının standart Android'li cihazlarda da kullanılabiliyor olmasıydı. Şimdi ise Google, Asistan uygulamasının Go için optimize edilmiş sürümünü Play Store'da yayınladı.
Android Go'yu ve Google Assistant Go'yu cihazlarına yükleyen kullanıcılar, Asistan'a sesli sorularını yöneltebiliyorlar. Bununla birlikte bu sadeleştirilmiş sürüm, asistanın tüm özelliklerini içermiyor. Örneğin Go sürümü, hatırlatıcıları, akıllı ev cihazlarını ve Eylemleri desteklemiyor. Şu an sadece İngilizce dilinde sunulan uygulama, gelecekte muhtemelen diğer dilleri de destekleyecek.
Google'ın en pahalı telefonları alamayanları veya bu telefonları istemeyenleri düşünmesi gerçekten de güzel. Telefonların fiyatları arttıkça kullanıcılar, ellerindeki telefonları daha uzun süreyle kullanmaya yöneliyorlar. Apple'ın eski iPhone'ları haber vermeksizin yavaşlatmasının karşısında Google'ın farklı bir çözüm sunması, ümit verici.
Google Play'den indirin: Google Assistant Go
Zeynel A. Öztürk
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