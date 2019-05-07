Google I/O'yu Canlı Yayında İzleyin

Google'ın geleneksel geliştirici konferansı olan I/O etkinliği başlıyor. Canlı izlemek isteyenleri buraya davet ediyoruz...

Google I/O'yu Canlı Yayında İzleyin

Google'ın her sene düzenlediği I/O etkinliği için geri sayım sona ermek üzere. Sadece 30 dakika kadar sonra, etkinlik başlayacak. Etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan bir telefon var: Google Pixel 3a. Bunun yanında Android Q ile de ilk defa tanışma ihtimalimiz yüksek.

Google'ın bu seneki I/O konferansının, yapay zeka konusunda pek çok yeniliğe de sahne olması bekleniyor. Neyse ki bu beklentilerin ne kadar doğru olduğunu görmek için çok fazla beklememize gerek yok. Hemen aşağıdaki videodan canlı olarak izleyebileceğiniz etkinlik biraz sonra başlıyor. Bize de, arkamıza yaslanıp Google'ın bizlere neler sunacağını canlı canlı izlemek kalıyor...

Google I/O'19Google I/O'19
Learn about the latest product and platform innovations at Google. Tues. May 7, 10:00am - 12:00pm

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