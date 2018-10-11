Google Pixel 3'te Bu Yüzden Çentik Yok
Google Pixel 3 XL'de çentik varken küçük model Pixel 3'te neden yok? İşte sorunun cevabı!
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin tanıtımının hemen sonrasında bir Google yetkilisi, küçük olan telefona çentik eklemeyi düşündüklerini ancak son sürümde bundan vazgeçtiklerini söyledi.
Android Central'e konuşan bir Google yetkilisi, Pixel 3'e bir çentik eklemek istediklerini ancak çentiği sığdıramadıklarını söyledi. Google Pixel 3 çift ön kamerayla geliyor ve bu yüzden her şeyi çentiğe sığdırmayı başaramamış görünüyor. Buradan yola çıkarak gelecekteki Pixel'lerin çentikle gelebileceği de söylenebilir.
Pixel 3 XL'nin de ön yüzünde çift kamera var ancak telefon geniş olduğu için çentiği ekrana sığdırabilmiş görünüyor. Çentiksiz bir Pixel 3 bazı kullanıcıların işine gelebilir ancak firmanın amacını artık biliyoruz. Bu yüzden yakın gelecekte çıkacak tüm Google telefonları, çentikli olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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