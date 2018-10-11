Google Pixel 3'te Bu Yüzden Çentik Yok

Google Pixel 3 XL'de çentik varken küçük model Pixel 3'te neden yok? İşte sorunun cevabı!

Google Pixel 3'te Bu Yüzden Çentik Yok

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Yandex Metrica, Kullanıcı Verilerini Analiz Ediyor
Google Pixel 3 ile iPhone XS Karşı Karşıya!
Windows 10 "İndirilenler"i de Siliyor!
Google Duplex İlk Olarak Pixel 3 ile Gelecek
Apple'dan "Korsanlık" İddiasına Yanıt!

İlginizi çekebilir