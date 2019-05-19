Google Pixel 4'te Fiziksel Tuş Olmayacak!
Yeni iddiaya göre Google'ın beklenen telefonu Pixel 4 üzerinde fiziksel tuş bulunmayacak. Buna güç tuşu da dahil!
- Ercan Uğurlu
Google, geçtiğimiz ekim ayında yeni akıllı telefonu Pixel 3'ü tanıtmıştı. Pixel 4 için daha zaman var ancak elbette her zaman olduğu gibi yeni telefonla ilgili sızıntılar geliyor.
Pixel 4 hakkında gelen yeni bilgilere göre telefonda herhangi bir fiziksel buton yer almayacak. Buna telefonun açma kapama tuşu da dahil. Muhtemelen burada daha önce HTC'nin U12+ modelinde de kullandığı gibi kapasitif dokunmatik alan yer alacak. Ancak umarız Google, HTC'nin düştüğü hataya düşmez ve bu kapasitif butonu tasarlarken daha kullanışlı olmasını sağlar. HTC U12 Plus incelememizde, bu tuştan oldukça yakınmıştık hatırlarsanız.
Google Pixel 4 hakkında tek söylenenler fiziksel tuşlarına yönelik değil. Aynı zamanda Active Edge özelliğinin iyileştirileceği de söylenenler arasında. Öte yandan Pixel 4'ün hoparlörlerinin çok iyi olacağı ve ekranda delikli bir kamera kullanılacağı da söyleniyor.
Kısa bir süre önce Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ı tanıtan Google, akıllı telefon pazarındaki rolünü genişletiyor. 6 ayda bir yeni telefon tanıtma yoluna giden Google, bakalım Pixel 4 ile heyecan yaratabilecek ve beklentileri karşılayabilecek mi?
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