Google Play Pass, Ayda 5 Dolara Geldi
Google, pek de beklenmeyen bir hamleyle, Apple Arcade'e rakip üyelik hizmetini açtı!
Google'ın Apple Arcade rakibi Google Play Pass, 350 oyun ve uygulamayla hizmet vermeye başladı. Ücreti aylık 5 dolar olan hizmeti ücretsiz olarak 10 gün deneyebiliyor, bir yıllık indirimli ücret olan 2 dolardan üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz.
Google Play Pass eylülde firma tarafından biraz gösterilmiş, ancak ayrıntılarından pek bahsedilmemişti. Hizmetin bir anda açılması sürpriz bir gelişme oldu.
Google Play Pass ile Apple Arcade arasında önemli farklar bulunuyor. Google Play Pass, 350 oyun ve oyun olmayan uygulama ile daha geniş bir kütüphaneye sahip. Apple Arcade'in kataloğu ise sadece oyunlardan oluşuyor ve sadece yeni oyunları kabul ediyor. Google Play Pass'ta ise Limbo, Star Wars: Knights of the Old Republic, Monument Valley 2 gibi mevcut oyunlar var.
Google Play Pass'ta yer alan tüm oyunların listesi bilinmediğinden, Apple'ın hizmetindeki oyun sayısıyla karşılaştırma yapmak zor. Play Pass'ın üçte ikisi oyunlardan oluşurken, geriye kalan bölümde AccuWeather ve Hi-Q recorder gibi uygulamalar bulunuyor.
Apple Arcade'de olduğu gibi Google Play Pass'ta bulunan oyunlarda reklam görünmüyor ve uygulama içi satın alma bulunmuyor. The Verge'e göre daha önceden satın aldığınız oyunların tüm satın almaları kaldırılıyor ve tüm ek içerikleri açılıyor.
Google Play Pass, Apple Arcade gibi çoklu platform desteğine sahip ve Play Store 16.6.25 sürümü ile Android 4.4 ve üzerini kullanan telefonda, tablette ve laptopta çalışıyor.
Son olarak Play Pass, Apple Arcade kadar geliştiricilere odaklanmıyor ve onlara oyun geliştirmeleri için direkt olarak ödemede bulunmuyor. Hizmetlerin gerçek değerini, sunacakları oyunlar belirleyecek gibi görünüyor.
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