Google, Tartışmalı Dragonfly Projesini Kapattı
Google'ın bir türlü rayına oturtamadığı özel arama motoru, gerçeğe dönüşemeden tarihe karıştı!
Google'ın Çin'e arama motorunu tekrar getirme girişimi "Dragonfly" rafa kaldırıldı. Google'dan "kamu politikası başkan yardımcısı" Karan Bhatia, bu hafta yapılan bir Senato Yargı Komitesi duruşmasında sansürlü Çince arama motoruyla ilgili çalışmalarının "sonlandığını" söyledi.
Google'dan bir yetkili, daha sonra bu açıklamayı doğruladı ve Google'ın Çin'de arama işlevi sunmaya yönelik bir planının ve çalışmasının olmadığını belirtti. Google, Project Dragonfly ilk ortaya çıktığında proje hakkında çok fazla bilgi vermemeyi tercih etmişti. Sızan belgeler, Çin'e özel bir arama uygulamasını tarif ediyordu. Uygulama, Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı tarafından yasaklanan siteleri, arama sonuçlarından kaldıracaktır. Bu, konuşma özgürlüğüne, siyasi muhalefete dair bilgileri ve baskıcı hükümetlere dair olumsuz referansları da içerecekti.
Google, Dragonfly kod adlı bir proje üzerinde çalıştığını doğrulasa da, geliştirme sürecinin "iyi gittiği" dışında bir bilgi paylaşmadı. Ancak Dragonfly'ın ayrıntılarının ortaya çıkması, dünya çapında tepkiye neden oldu. Uluslararası Af Örgütü, Dragonfly'a karşı protesto düzenlerken kongre, Google'ın patronu Sundar Pichai'yi sorgulamaya çağırdı.
Yaşananlar Google'ın etik olarak sorunlu girişimlerde bulunma gücünü gösterirken, firmanın tepkiler karşısında harekete geçebildiğini de gösteriyor.
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