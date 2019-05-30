Google'dan Huawei'ye Geri Dönüş Sinyali!
İpleri koparan Google, Huawei'yi yeniden listeye dahil etti! Mate 20 Pro, tekrar Android Q beta programına alındı.
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz yıldan bu yana Huawei ile ABD arasında yaşanan kriz, son birkaç haftadır en sıcak günlerini yaşıyor. Kısa bir süre önce arka arkaya gelen ambargo haberlerinde, önce Google, ardından Intel ve Qualcomm ve sonrasında da SD Association, Wi-Fi Alliance, JEDEC ile Bluetooth SIG kapılarını Huawei'ye kapamıştı hatırlarsanız. Ancak çok geçmeden Huawei için güzel haberler gelmeye başladı.
Huawei Geri Döndü!
Bugün burada paylaştığımız haberde de söylediğimiz gibi, SD Association, SD kart kullanabilen üreticilerin listesini güncelleyerek Huawei'yi bir kez daha dahil etmiş ve Huawei'nin "teknik bir hata" yüzünden listeden çıkartıldığını belirtmişti.
İş bununla da bitmedi. Hemen arkasından Wi-Fi Alliance, JEDEC ile Bluetooth SIG de üyelik listesini güncelledi ve onlar da Huawei'yi yeniden üye şirketler arasına yerleştirdi.
Ancak şimdi güncellenen yeni liste ise, Google'ın da Huawei'ye geri dönebileceğinin sinyallerini veriyor.
Huawei Mate 20 Pro, Yeniden Android Q'da
Google'ın, Huawei ile ipleri kopartmasının ardından Android Q beta programında yer alan Mate 20 Pro'nun da listeden çıkartılmasıyla karşılaşmıştık. Ancak görünen o ki Google, bu konuda geri adım atmış ve Mate 20 Pro'yu bir kez daha Android Q beta programına dahil etmiş.
Hemen buradaki sayfada sizin de görebileceğiniz gibi Mate 20 Pro yeniden diğer 20 akıllı telefon modeliyle beraber Android Q beta listesinde yer alıyor.
Google öte yandan, "partnerler" listesinde de Huawei'ye yer vermekten geri durmamış.
Bugün Huawei açısından yaşanan bu sıcak saatler ve karşılaştığımız geri dönüşler, Google'ın da Android Q beta programı listesini de güncellemesiyle birlikte, işlerin kısa bir süre içinde Huawei'nin istediği şekilde sonuçlanacağını gösteriyor. Bakalım, ilerleyen saatler neler gösterecek...
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