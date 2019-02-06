Google'ın Yeni Eklentisi Parolalarınızı Koruyor
Google'ın Chrome için yayınladığı yeni eklenti ile çevrimiçi güvenliğinizi güçlendirebilirsiniz!
- Doğan Kürşat Aktaş
Kullanıcılarının verilerini korumak adına önlemler almaya devam eden Google, bu çalışmalarının bir ürünü olarak oldukça kullanışlı bir tarayıcı eklentisini tanıttı. Password Checkup adı verilen eklenti, üçüncü partilerde yaşanan hack ve güvenlik açığı olaylarına karşı kullanıcılarına daha iyi bir koruma sunuyor.
Password Checkup, internet üzerinde güvenlik açığı sebebiyle ortaya çıkan kullanıcı hesabı şifrelerin arasında kullanıcısına ait hesap ve şifre detaylarının olup olmadığını belirleyebiliyor ve belirli bir hesabın ve şifresinin açık edildiğini fark ettiğinde kullanıcıya haber vererek kullanıcının hesabının şifresini değiştirmesini öneriyor. Bu şekilde eklenti, söz konusu hesabın başkasının eline geçmesini önleyebiliyor.
Password Checkup eklentisi kullanıcısına ait bir hesabın ele geçirilme riski olduğunu saptayabiliyor olsa da kullanıcılar diğer uygulamalara ve internet sitelerine Google hesabı ile giriş yaptıkları durumda güvenlik riski ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sebeple teknoloji devi, Karşı Hesap Koruma Özelliği'ni de eklenti ile birlikte tanıttı. İnternet sitelerinin ve uygulamaların bu özelliği uygulamaya koyması durumunda Google söz konusu platformların yaşayacağı herhangi bir güvenlik açığına karşı uygulama ve site sahibini uyarabilecek ve bu durumda uygulama veya siteye kullanıcıların tekrar oturum açmaları zorunlu tutulabilecek.
Google, bu güvenlik önlemlerinin kullanıcılarının güvenliği adına oldukça sıkı tutulduğunu açıklıyor. Şirket bir güvenlik açığı olduğunda bu durum hakkında temel bilgileri sadece internet sitesi sahibi ve kullanıcı ile paylaşıyor.
Güvenlik ve Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Araştırmacı Kurt Tomas, blog yazısında Google'ın kullanıcılarını ziyaret ettikleri her internet sayfasında korumaya çalıştığının altını çizerek şu ifadelerde bulundu:
"Sizin gizlilik ve güvenliğiniz en önemli konu durumunda. Password Checkup ve Cross Account Protection gibi teknolojiler ile kullanıcılarımızın güvenliğini sadece Google üzerinde değil, tüm çevrimiçi ortamda arttırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi sağlamak için hiçbir zaman güvenlik teknolojilerimizi geliştirmeye ara vermeyeceğiz."
Arama motoru devi ayrıca bünyesinde bulunan YouGov'a ait araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre Birleşik Krallık'ta bulunan kullanıcılar internette kullandıkları parolalar konusunda oldukça dikkatli. YouGov'a göre ankete katılan 2.000 yetişkin bireyden sadece yüzde biri tüm çevrimiçi servisler için aynı parolayı kullanma hatasına düşmüş.
Ancak bununla birlikte çoğu yetişkinin çevrimiçi güvenliğine önem verdiğini belirtmesine karşın YouGov, ankete katılan yetişkinlerin %39'unun çevrimiçi güvenlik ayarlarını hiç incelemediğini ve %32'lik kısmın da altı ayda bir parolalarını değiştirmediğini açıkladı.
Google'ın yeni Password Checkup eklentisini bu adresten yükleyebilirsiniz.
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