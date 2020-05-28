Güney Atlantik manyetik alanı değişiyor mu?

Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen, Dünya'nın manyetik alanında bulunan zayıf noktasında değişiklikler gözlendi.
Dünya'nın manyetik alanının Afrika ile Güney Amerika arasında kalan bir bölümü olan Güney Atlantik Anomalisi, giderek zayıflayan bir manyetik alandı. Bu alan, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, son 200 yılda yüzde 9 zayıfladı.
Güney Atlantik Anomalisi İkiye mi Ayrılıyor?
Ancak son günlerde, bu anormalliği inceleyen uydular, Afrika'nın güneybatısında yoğunlaşmış bir zayıflama tespit etti. Buna göre anormallik iki ayrı alçak noktaya ayrılabilir.
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