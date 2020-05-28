Güney Atlantik manyetik alanı değişiyor mu?

Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen Dünya'nın manyetik alanında değişiklikler gözlendi. Dünya'nın zayıf noktasında neler oluyor? İşte yanıtlar...

Güney Atlantik Anomalisi Değişiyor

Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen, Dünya'nın manyetik alanında bulunan zayıf noktasında değişiklikler gözlendi. 

Dünya'nın manyetik alanının Afrika ile Güney Amerika arasında kalan bir bölümü olan Güney Atlantik Anomalisi, giderek zayıflayan bir manyetik alandı. Bu alan, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, son 200 yılda yüzde 9 zayıfladı. 

Güney Atlantik Anomalisi İkiye mi Ayrılıyor?

Ancak son günlerde, bu anormalliği inceleyen uydular, Afrika'nın güneybatısında yoğunlaşmış bir zayıflama tespit etti. Buna göre anormallik iki ayrı alçak noktaya ayrılabilir.

Ayrıntılar Popular Science Türkiye'de (Ayrıntılar için tıklayın)...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
Merakla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
"Hitler'in Timsahı" Saturn, Hayatını Kaybetti. İşte Saturn' İlginç Hikayesi
Stres Kansere Yol Açar mı? Hangi Tür Stres Zararlıdır?
Galaxy Note 20 Plus, İlk Kez Resmi bir Veri Tabanında Göründü
Güney Atlantik manyetik alanı değişiyor mu?
Çinli Üretici Honor'un, "ABD'den Kurtulma Planı" Belli Oldu

 

 