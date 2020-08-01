Hindistanlı İki Kız Öğrenci, Yeni Bir "Dünya'ya Yakın Asteroid" Keşfetti

Hindistan'da onuncu sınıf öğrencileri olan iki genç kız, Radhika Lakhani ve Vaidehi Vekariya, yeni bir asteroid keşfetti. Nesne şu anda HLV2514 olarak adlandırılıyor ve "Dünya'ya yakın cisim (NEO)" olarak sınıflandırılmış durumda. Bu sınıflandırma, gezegenimize tehlike oluşturabilecek kadar yaklaşabilecek uzay cisimleri için kullanılıyor. Neyse ki henüz endişelenmemiz için bir sebep bulunmuyor çünkü bu asteroid çok uzun bir süre gezegenimize yaklaşmayacak. HLV2514'ün, yaklaşık bir milyon yıl içerisinde bize doğru yaklaşacağı düşünülüyor.
İki öğrenci, SPACE India tarafından Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği (IASC) ile beraber organize edilen bir sosyal destek programı dahilinde Hawaii'de Pan-STARRS teleskobunun verilerini inceliyorlardı. Lakhani ve Vekariya, teleskop tarafından toplanmış olan pek çok fotoğrafa baktılar ve söylemesi kolay ancak yapması zor olan bir şekilde, bir Dünya'ya yakın cisim gibi gözükebilecek bir cismi belirlediler.
15 yaşındaki Vekariya'nın CNN'e şunları söyledi: "Projeye Haziran'da başladık ve analizimizi birkaç hafta önce NASA'ya gönderdik. 23 Temmuz'da, bir Dünya'ya yakın cismi belirlediğimizi doğrulayan bir e-posta gönderdiler."
İki genç bilim insanı Times of India ile yaptıkları görüşmede ise "20 civarında cisim işaretlemiştik ve bu asteroid, şanslı olan oldu. Şimdilik rastgele bir isim verdik ve yörüngesi NASA tarafından doğrulandıktan sonra asteroidi isimlendirme şansına erişebiliriz, ancak bu birkaç yıl alabilir" dedi.
Asteroid, IASC direktörü Dr. Patrick Miller tarafından SPACE'e gönderilen bir e-posta ile doğrulandı. Miller, HLV2514'ün yeni bulunan bir Dünya'ya yakın cisim olduğunu, şu anda Mars'a yakın olduğunu ancak zaman içerisinde (~10^6 yıl) Dünya ile kesişeceğini söyledi.
Dünya'ya yakın asteroidleri ve kuyruklu yıldızları bulma çabası oldukça önemli bir uğraş. Dünya'nın sonunu getirebilecek boyutlardaki cisimlerin muazzam bir miktarı sınıflandırılmış olsa da, halen keşfedilmemiş olan pek çok cisim bulunuyor.
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