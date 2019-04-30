Honor 20'den İpuçları Veren Yeni Sızıntı
Honor 20 serisinden gelen yeni sızıntı, telefonun bir bilinmeyenini daha ortaya çıkardı!
Honor 20 serisinin 21 Mayıs'ta tanıtılacağını bilsek de, yeni telefonların nasıl görüneceğini tam olarak bilmiyorduk. Ancak yeni bir sızıntı, standart Honor 20'nin pembe ve beyaz tonlara sahip bir seçenekle geleceğini gösterdi.
Buna benzer bir sızıntı, kısa bir süre önce telefonun deniz mavizi rengini de ortaya çıkardı. Yeni ortaya çıkan iki renk seçeneğini yukarıda görebilirsiniz.
Telefonların teknik özellikleri ve ekran boyutları hakkında şimdilik çok şey bilmiyoruz, ancak Honor 20'lerin orta seviye özelliklerle gelmesini bekleyebilirsiniz. Şimdiye kadarki dedikodular ve sızıntılar, Honor 20 Pro'nun standart modele göre biraz daha büyük bir ekran ve biraz daha güçlü bileşenlerle geleceğini söylüyor.
Honor 20 Lite'a gelirsek, bu model de ilginç biçimde üç arka kamerayla gelebilir. Bu gerçekleşirse, uygun bir fiyata üç arka kameraya sahip olmak mümkün olacak.
Geçen sene beğenimizi kazanan Honor 10'un ardından 21 Mayıs'ta tanıtılacak olan Honor 20'leri merakla bekliyoruz.
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