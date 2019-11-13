Huawei, Çalışanlarını Mutlu Etti!

Huawei, ABD'nin kara listesine girmesinin ardından, bazı çalışanlarına primler ve çift maaş vermeye başladı. South China Morning Post'un söylediğine göre ek çaba ve sadakatlerinden dolayı çalışanların bir kısmına (firmanın Ar-Ge ekibi olduğu düşünülüyor) 2 milyar Yuan (yaklaşık 285 milyon dolar) dağıtılacak. Çalışanlar, bu ek ödemenin yanı sıra, bu ay çift maaş alacaklar. Huawei, özellikle işler iyi gittiği zamanlarda çalışanlarını ödüllendirmesiyle bilinen bir firma.
Çinli firma, birkaç yıldır ABD'nin cihaz ve telekom donanımı piyasalarında dondurulmuştu ve bu yılın başlarında da efektif olarak ulusal güvenlik gerekçesiyle kara listeye alındı. Bu karar ile beraber Huawei'nin parçalara erişimi sınırlandı ve telefonlarının Google'dan Android işletim sistemi güncellemelerini ve popüler uygulamalara erişimi alamayacağı anlamına geldi.
Huawei'nin uzun bir süredir bu tür bir olaya karşı bir eylem planının bulunduğu söylenmekteydi ve firma, geçtiğimiz yıllar içerisinde gelişim aşamalarının mümkün olduğunca büyük bir kısmını firma içerisine çekme üzerine çalıştı.
Her ne kadar Huawei kendi işletim sistemini kuruyor ve kendi parçalarını üretiyor olsa da (firma şimdiden kendi Kirin işlemcilerini üretiyor) Google Haritalar ve Google Play Store gibi kilit hizmetlerin eksikliği, Batı piyasalarında çekiciliğini azaltan önemli bir darbe olarak görülüyor. Ayrıca modemler gibi parçaların üretimi de zorlu ve pahalı bir çalışma.
Huawei, ABD'nin iddialarını sıklıkla reddetti ve henüz bu konuda herhangi bir kanıt da sunulmuş değil. Ayrıca firma, tüm zorluklara rağmen Ağustos ayında gelirinde artış bildirdi...
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