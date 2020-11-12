Huawei MatePad T 10s İnceleme

Uzun zaman sonra bir kez daha tabletlere olan ilgi artmış durumda. Zira daha fazla insanın evde çalıştığı ve özellikle koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitimin hayatımızda olduğu bu dönemde, tabletler dizüstü bilgisayarlara göre daha uygun bir seçenek olarak görülebiliyor. Öte yandan son dönemde klavye ve kalem aparatı ile beraber de kullanım alanını genişleten tabletler, alternatif bir dizüstü bilgisayar formu olarak da tercih edilebiliyor. Buna bağlı olarak tablet pazarı da canlanmaya başladı ve markalardan yeni modeller görüyoruz. Bunlardan biri de MatePad T 10s oluyor.
Huawei'nin kısa bir süre önce bir başka tableti MatePad 10.4'ü incelemiştik hatırlarsanız. Elimizdeki MatePad T 10s ise, MatePad 10.4'e göre daha uygun fiyatlı bir ürün. Elbette bir oranda özelliklerinde indirime gidilmiş. Peki, Huawei MatePad T 10s özellikleri neler? Şimdi daha yakından tanıyalım.
Huawei MatePad T 10s Tasarımı Nasıl?
Huawei MatePad T 10s, tasarım olarak MatePad T8'e oldukça benziyor. Deepsea Blue rengiyle gelen tablet, şık ve profesyonl görünüyor. Ayrıca 10 inçlik bir tableti için hafif olduğundan da bahsedebiliriz.
Tabletin metal gövdesi mat bir yüzeye sahip. Arka yüzeye daha yakından bakarsanız ise, arka kameraya dikey hizalanmış kenarın polikarbonat malzemeden üretildiğini de görebilirsiniz. Bunun dışında arka yüzeyde Huawei ve Harman Kardon marka logoları dışında başka bir ayrıntı bulunmuyor.
Tabletin sağ yüzeyinde güç ve ses butonları yer alırken, aynı kenarda 2 mikrofonu da görebiliyorsunuz. Üst kenardaki hoparlöre, alt kenardaki hoparlör de eşlik ediyor ve böylece tablet iyi bir stereo ses performansı elde edebiliyor.
Tabletin altında ayrıca USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart çekmecesi bulunuyor.
Huawei MatePad T 10s Ekran Özellikleri
Huawei MatePad T 10s , 1900x1200 piksel çözünürlüğünde ve 224 ppi piksel yoğunluğuna sahip iyi bir 10.1 inç boyutlu IPS ekrana sahip. Ekran çok çekici görünmese de, video izlemek, web'de dolaşmak, sosyal medyada gezinmek ve e-kitap okumak için yeterince iyi durumda. Ayrıca göz yorgunluğunuzu azaltmak için mavi ışığı filtreleyen e-kitap modundan da yararlanabiliyorsunuzç
Tabletin ekran parlaklığı yeterli seviyede olurken, film izleme ve oyun oynama ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Ayrıca bu konuda tabletin Harman Kardon hoparlörleri de gayet iyi iş çıkartıyor.
Huawei MatePad T 10s Özellikleri Neler?
MatePad T 10s, EMUI 10.1 yazılımını kullanıyor ve Android 10 işletim sistemini temel alıyor. Bilindiği gibi Google servisleri bu cihazda da yok, ancak bunun yerine Huawei'nin kendi uygulama marketi AppGallery'yi kullanabiliyorsunuz.
AppGallery uygulama kataloğunu hızlı şekilde büyüten Huawei, pek çok popüler uygulamaya burada yer veriyor. MoreApps çözümü ile de destek de bulunuyor. Böylece aradığınız uygulamaları buradan bulabiliyorsunuz.
Tabletin teknik özelliklerine baktığımızda da, MatePad T 10s'in MatePad 10.4'ün kırpılmış versiyonu olduğunu görüyoruz. İşlemci hanesinde Kirin 710A bulunduran tablet, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla günlük kullanım için yeterli performans gösteriyor.
Arka planda çok fazla uygulamayı bir arada çalıştırmadığınız süre sorunsuz bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ayrıca tablette oyun da oynayabilirsiniz. Asphalt 9 gibi oyunları bu tablette çalıştırabiliyorsunuz.
Huawei MatePad T 10s Pil Performansı Nasıl?
MatePad T 10s, 5100 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Yoğun bir kullanıcı iseniz, büyük olasılıkla cihazı gün içinde şarj etmeniz gerekecek, ancak normal kullanımlarda tam gün çok rahat kullanabiliyorsunuz tableti.
PCMark testinden yaklaşık 10 saatlik bir performans almayı başaran MatePad T 10s, Full HD video oynatımlarında da yaklaşık 11 saatlik performans üretiyor.
Huawei MatePad T 10s Kamera Özellikleri
Kameralara gelince arkada 5 MP, önde ise 2 MP kamera kullandığını görüyoruz MatePad T 10s'in. Elbette bu lenslerden fazla şey beklememek gerek, zira tabletler fotoğrafçılık yetenekleri için geliştirilmiyor. Fakat yine de tabletin fotoğraf kalitesi fena sayılmaz.
Bu arada ön kamera ile 720p, arka kamera ile ise Full HD video kaydı yapılabildiğini söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak MatePad T 10s, sınıfı için uygun tabletlerden biri. Bu kategorinin en iyisi olmasa da, hakkını veriyor ve geniş depolama alanı ve yüksek kaliteli ses performansıyla da memnun ediyor. Google hizmeti sorunu kafanızı karıştırıyorsa, Google destekli modellere yönelmeniz doğru olabilir, fakat AppGallery ile de sorunsuz destek sağladığınızın altını çizelim.
Huawei MatePad T 10s'in fiyatı ise 2049 TL.
CHIP Online Notu: %80
+ Günlük kullanım performansı
+ Uygun ekran
+ Güzel ses vere hoparlörler
- Kamera özellikleri vasatın altı
Huawei MatePad T 10s Alternatifleri Neler?
Huawei MatePad T 10s'e alternatif olarak daha uygun fiyatlı bir tablet arıyorsanız MatePad T8'i de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Huawei MatePad T 10s Satın Almalı?
Uzaktan eğitim için kullanmak, günlük işlerini yapmak, sosyal medya tabibi ve eğlence amaçlı bir tablet satın almak isteyenler Huawei MatePad T10s'ten memnun kalabilirler.
Huawei MatePad T 10s Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Huawei Kirin 810
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.27 GHz & 1.88 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Boyutu: 10.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2000×1200 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G52
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (512 GB)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 8 MP
- Batarya: 7250 mAh
- SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.1
- GPS: Var
- LTE: Yok
- NFC: Yok
- FM Radyo: Yok
- Ses: Harman Kardon 4 Hoparlör
- Parmak İzi Sensörü: Yok
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 245 x 154 x 7.35 mm
- Ağırlık: 450 gr.
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