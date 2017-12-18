Huawei P11, Mobil Dünya Kongresi'nde Geliyor
Huawei'nin beklenen yeni amiral gemisi telefonu P11, şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde bu özelliklerle karşımıza çıkacak!
Huawei, son dönemde sadece globalde değil ükemizde de büyük atakta. Özellikle kısa bir süre önce tanıtılan ve ülkemizde de satışa giren Mate 10 Pro modeliyle büyük ilgi uyandıran Huawei, kısa bir süre sonra yeni amiralini tanıtabilir. Geçtiğimiz sene şubat ayında ortaya çıkan Huawei P10 modelinden sonra, 1 yıl sonra artık Huawei P11 için geri sayım başlamış durumda.
Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde P10 modelini tanıtan Huawei, aradan geçen 12 ayın sonunda serinin yeni modelini tanıtacak gibi görünüyor. WinFuture'den Roland Quandt'ın bildirisine göre, 2018'in ilk çeyreğinde Huawei'den yeni bir amiral gemisi göreceğiz. Bu da pek tabii ki P11 modeli olacak.
Mobil Dünya Kongresi, her yıl şubat sonu – mart başında Barselona'da düzenlenen geleneksel mobil teknolojiler organizasyonu. Bizim de yerinde takip edeceği etkinlikte, Huawei'nin yeni amiralini tanıtacağını düşünüyoruz. Elbette bu organizasyonda Huawei yalnız olmayacak. Onun yanı sıra daha pek çok mobil cihaz ve teknoloji ürünüyle de karşılaşacağız. Bunlardan biri de kuşkusuz Samsung Galaxy S9 olacak.
Yeniden Huawei P11'e dönecek olursak, şimdilik Huawei'den herhangi bir tanıtım tarihi veya etkinlik planlaması gelmiş değil. Ancak daha zaman var; çok geçmeden Huawei tarafından lansmanla ilgili davetiyeler gönderilmeye başlayacaktır.
Ercan Uğurlu
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